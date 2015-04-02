台湾货币市场：短率维稳低位，期底最后一个交易日资金很松

* 期底最后一个交易日资金很宽裕

* 30天加权平均短票利率跌破0.60%铁板

* 债券附买回利率持平低水位

记者 高洁如

路透台北4月2日 - 台湾银行间短率周四稳于低位，交易人士说，今日是提存期最后一个交易日，明日又是假期，准备数字二倍的累积之下，积数大增，游资满天飞。

交易人士说，今日一早就接到要拆出的银行电话，拆出的需求远大于拆入，游资相当盛行。由于明日是金融市场假期，是提存期最后一个日历日，因此今日银行的准备数字要累积二天，多钱的银行不敢轻心，踊跃拆出。

〞我们是很平啦，一早就有人叫我拆入，但我没做，要等下午再微调，〞一位小型商银交易人士表示。

他们也说，昨天是月初，拆款利率的区间高位普遍由3月底的高位明显回落至先前偏低水位，市场虽然也有一些拆入需求，但多不愿屈就高利率，因此若银行对拆出利率还有坚持，多只能落得满手钱的窘况。

本地时间12:34：

--台币兑美元 暂收升1.26角，报31.236。

--台湾加权股价指数 升1.04%，报9,606.92点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.40%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率暂落在0.380%-0.450%，上日也在0.380%-0.450%，两周拆款利率暂落在0.390-0.450%，上日0.388-0.460%。

**短票利率也在低水位**

票券商交易员则表示，经过上日月初调降利率，票保公司计算的加权平均利率已正式跌破了0.60%的铁板，且成交量大增。

一位交易员表示，部分银行因央行存单未收足，令短钱大增，短票买断只有屈就偏低利率。市场短钱充斥之下，银行没办法坚持利率水位。

30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.58-0.60%，同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.595%，前日在0.608%，成交量97亿台币，上日为38亿。

台湾央行今日存单到期金额6,375.80亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周一台湾金融市场因公众假期休市一日，周二至周五央行存单到期金额为1兆1,199.8亿台币，到期情况分别为：周二7,263.50亿台币；周三1,397.30亿台币；周四2,000.50亿台币；周五538.50亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为928亿台币，累积超额准备为6,296亿台币、加计前期1%的超额准备为7,310亿台币。