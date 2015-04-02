台湾债市：五年债殖利率随美债利多小跌，但关注台股动向

路透台北4月2日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周四盘初小跌，交易员指出，台债的筹码集中，有利多方，并且跟随上日美债的多头行情，盘初殖利率走跌。不过周五美非农就业报告及台股动向，值得关注。

他们表示，今年看来台湾央行应不会有升息的动作，如此一来，养券的风险不大。美国方面也预期未来的经济数据不会太好，这也有利美债走多。也有交易员认为，财政部标售五年公债的金额只有300亿，也令补券的需求被突显。

〞不过股市突然冲上来，是有点奇怪，〞一位证券商交易员说。

他也表示，台股今日特别强劲，盘中消息面真空，各方对于股市上涨的猜测颇多，但未能证实。本地媒体联合新闻网指出，立法院长王金平今日将至大学演讲，外界揣测会有重大宣布，部分人士猜测他有可能宣布将参选总统。

本地时间10:27，104/6殖利率跌0.43基点报0.9738%。美国周五将公布非农就业报告，此为美联储最重视的就业数据之一。

美国公债价格周三攀升，指标10年期公债收益率跌至1.9%以下，弱于预期的民间就业报告巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缓慢升息的观点。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.96-0.98%

* 10年公债104/5 ：1.53-1.54%

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