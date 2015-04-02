台湾债市：五年债殖利率随美债利多小跌，但关注台股动向

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透台北4月2日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周四盘初小跌，交易员指出，台债的筹码集中，有利多方，并且跟随上日美债的多头行情，盘初殖利率走跌。不过周五美非农就业报告及台股动向，值得关注。
他们表示，今年看来台湾央行应不会有升息的动作，如此一来，养券的风险不大。美国方面也预期未来的经济数据不会太好，这也有利美债走多。也有交易员认为，财政部标售五年公债的金额只有300亿，也令补券的需求被突显。
〞不过股市突然冲上来，是有点奇怪，〞一位证券商交易员说。
他也表示，台股今日特别强劲，盘中消息面真空，各方对于股市上涨的猜测颇多，但未能证实。本地媒体联合新闻网指出，立法院长王金平今日将至大学演讲，外界揣测会有重大宣布，部分人士猜测他有可能宣布将参选总统。
本地时间10:27，104/6殖利率跌0.43基点报0.9738%。美国周五将公布非农就业报告，此为美联储最重视的就业数据之一。
美国公债价格周三攀升，指标10年期公债收益率跌至1.9%以下，弱于预期的民间就业报告巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缓慢升息的观点。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：0.96-0.98%
* 10年公债104/5 ：1.53-1.54%
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债价格上涨，因民间就业报告意外疲弱
--欧元债市：德债需求强劲，欧洲央行购债计划盖过经济复苏迹象 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元