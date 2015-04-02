中信期货：中国期指持仓增加，多头信心提升期指偏多格局不变

期指总持仓自3月16日刷新259514手的历史纪录后，开始逐渐下降，但这没有立即拖累大盘走势。直到3月23日，大盘才暂时停止了上攻步伐。在随后三天的调整中，期指持仓继续下滑，彰显多空双方信心均不足。不过，空方并没有借助回调回补，所以也基本限制了期指下行的空间。之后期指持仓下降到23万手附近获得资金重新回补，再度回到了上行通道。从本轮持仓变动看，23万手持仓成为一个新的支撑平台。只要持仓不跌破这个整数关，资金离场的力度都在合理范围。在期指整体趋势仍然处于上升通道的情况下，每次资金的回流都对多头有利。本周三期指总持仓增加11441手，对维持涨势有利。(完)