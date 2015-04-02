《汇市简讯》日经指数上扬提振美元/日圆走高

0039GMT * 日本股市开盘后日经指数快速上扬，现上涨1.21%，大幅高于19,00 0点 * 美元/日圆获得提振，从稍早的119.53升至119.74 * 上档在120.00日圆压力沉重，该水准有大约28亿美元的期权到期 * 美元/日圆仍低于小时图一目均衡云区119.74-120.01，云区位置下 移 * 最终会向上突破？很大程度上取决于120.00附近的走势 * 日线图一目均衡转换线、100日移动均值/周线图转换线以及日线图 云区构成支撑 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 张涛)