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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 09:02 BJT

《汇市简讯》日经指数上扬提振美元/日圆走高

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    * 日本股市开盘后日经指数快速上扬，现上涨1.21%，大幅高于19,00
0点
    * 美元/日圆获得提振，从稍早的119.53升至119.74
    * 上档在120.00日圆压力沉重，该水准有大约28亿美元的期权到期
    * 美元/日圆仍低于小时图一目均衡云区119.74-120.01，云区位置下
移
    * 最终会向上突破？很大程度上取决于120.00附近的走势
    * 日线图一目均衡转换线、100日移动均值/周线图转换线以及日线图
云区构成支撑
    (完)
        
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    全部现汇报价             
    

 (编译 王兴亚；审校 张涛)

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