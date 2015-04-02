期货日报：USDA报告与市场预期偏差，大商所大豆和玉米期价走势分化

以下内容节选自4月2日的《期货日报》：

备受市场关注的USDA（美国农业部）3月份农作物种植意向报告和季度库存数据在北京时间4月1日凌晨0点面世，报告数据和市场预期之间的差异使得当晚农产品价格走势出现分化。

报告出炉之后，CBOT和DCE两个市场联动的代表品种豆粕快速上涨，在市场无视增加的种植面积和季度库存数据之下，昨日大商所豆粕价格指数收盘上涨1.56%至2803点，创出本周以来新高。而CBOT市场大豆价格指数也在开盘后快速回升，当晚上涨0.54%至970美分/蒲式耳。而国际玉米市场则忽视今春美国下降的播种面积，CBOT玉米价格指数暴跌4.35%至386.8美分/蒲式耳。

值得注意的是，昨日对报告最为敏感的连粕市场呈现大幅减仓走势，在价格回升过程中，豆粕多空合计减仓14.2万余手，此举或一定程度上反映出市场的纠结心理。(完)

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