期货日报：USDA报告与市场预期偏差，大商所大豆和玉米期价走势分化

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
以下内容节选自4月2日的《期货日报》：
备受市场关注的USDA（美国农业部）3月份农作物种植意向报告和季度库存数据在北京时间4月1日凌晨0点面世，报告数据和市场预期之间的差异使得当晚农产品价格走势出现分化。
报告出炉之后，CBOT和DCE两个市场联动的代表品种豆粕快速上涨，在市场无视增加的种植面积和季度库存数据之下，昨日大商所豆粕价格指数收盘上涨1.56%至2803点，创出本周以来新高。而CBOT市场大豆价格指数也在开盘后快速回升，当晚上涨0.54%至970美分/蒲式耳。而国际玉米市场则忽视今春美国下降的播种面积，CBOT玉米价格指数暴跌4.35%至386.8美分/蒲式耳。
值得注意的是，昨日对报告最为敏感的连粕市场呈现大幅减仓走势，在价格回升过程中，豆粕多空合计减仓14.2万余手，此举或一定程度上反映出市场的纠结心理。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元