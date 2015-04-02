瑞达期货：郑糖期货成交持仓量稳步增加，上涨空间巨大

以下内容节选自4月2日的《期货日报》：

郑糖1509合约于3月24日拉出涨停板，突破一季度的盘整区域，期货价格经过随后的2个交易日的横盘强势振荡，继续走高，并突破5300元/吨。同时，成交量和持仓量也稳步增加，说明多头人气稳步上升，多头的向上冲击力量也进一步巩固并加大。

从短线指标——威廉指标状态来看，该指标在3月20日和3月24日两个交易日里快速大幅上行，从空头区域直接走到极多区域，说明市场被极强的多头力量推动。而近期持续处于极多区域运行，说明目前期货价格受多头力量主导仍非常明显。另外，布林通道开口呈向上发散状态且开口扩大，表明价格波动开始放大，而且期货价格沿通道上轨运行，多头强势可见一斑。(完)

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