美国政经：奥巴马总统以行政命令对海外网络攻击出台制裁计划

在加强对网络攻击的回应力度之前，美国起诉了五名中国军方人员，同时决定“揭露”朝鲜高调攻击索尼 的行为。美国官员称，希望美国的盟友也采取类似的措施。

美国立法界及安全和法律专家对该举动表示欢迎，称该举动是Target 、家得宝(Home Depot) 等零售商以及军事网络被持续攻击后迈出的令人鼓舞的一步。

但他们称该行政命令涉及的范围非常广，对很多公司来说将是一场梦魇，同时警告说，目前明确“定性”网络攻击行为并认定负责人仍很难。

奥巴马在声明中说，破坏关键的基础设施、侵吞资金、利用商业机密在竞争中获得优势以及破坏计算机网络，将招致处罚。