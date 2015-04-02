美国政经：奥巴马总统以行政命令对海外网络攻击出台制裁计划

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
在加强对网络攻击的回应力度之前，美国起诉了五名中国军方人员，同时决定“揭露”朝鲜高调攻击索尼 的行为。美国官员称，希望美国的盟友也采取类似的措施。
美国立法界及安全和法律专家对该举动表示欢迎，称该举动是Target 、家得宝(Home Depot) 等零售商以及军事网络被持续攻击后迈出的令人鼓舞的一步。
但他们称该行政命令涉及的范围非常广，对很多公司来说将是一场梦魇，同时警告说，目前明确“定性”网络攻击行为并认定负责人仍很难。
奥巴马在声明中说，破坏关键的基础设施、侵吞资金、利用商业机密在竞争中获得优势以及破坏计算机网络，将招致处罚。
而那些故意使用窃取的商业秘密损害美国经济的企业，也将成为打击的目标。(完) (编译 王丽鑫/秦德兴; 审校 张明钧/徐文焰)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元