期货日报：利空接踵而至，郑商所动力煤期货反弹无望

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
以下内容节选自4月2日的《期货日报》：
近期动力煤期货1505合约盘面收出11连阴之后暂时止跌企稳，但是利空因素接踵而至，后市动力煤期货跌势难以扭转。
春节过后，春寒提振了电厂的耗煤量。但是天气利好因素影响较为短暂，而经济增速下滑却一直在抑制着工业耗煤量。数据显示，沿海六大发电集团日均耗煤量再度由前期的63万吨降至59万吨，电厂煤炭库存可用天数始终停留在20天以上水平。下游需求表现不佳加大了港口的库存压力。
当前煤炭市场还处于“寒冬季节”时，近期有关下调电价的消息可谓是雪上加霜。据悉，预计全国平均降幅每千瓦时0.015元，并且销售电价也将有一定程度的下浮，该政策有望在二季度实施。初步计算，电价下调0.015元/千瓦时，电企煤炭采购成本要下降20-30元/吨才能维持之前的利润水平，这意味着如果二季度下调电价，那么后市煤炭价格将会有超过20元/吨的下跌空间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元