期货日报：利空接踵而至，郑商所动力煤期货反弹无望

以下内容节选自4月2日的《期货日报》：

近期动力煤期货1505合约盘面收出11连阴之后暂时止跌企稳，但是利空因素接踵而至，后市动力煤期货跌势难以扭转。

春节过后，春寒提振了电厂的耗煤量。但是天气利好因素影响较为短暂，而经济增速下滑却一直在抑制着工业耗煤量。数据显示，沿海六大发电集团日均耗煤量再度由前期的63万吨降至59万吨，电厂煤炭库存可用天数始终停留在20天以上水平。下游需求表现不佳加大了港口的库存压力。

当前煤炭市场还处于“寒冬季节”时，近期有关下调电价的消息可谓是雪上加霜。据悉，预计全国平均降幅每千瓦时0.015元，并且销售电价也将有一定程度的下浮，该政策有望在二季度实施。初步计算，电价下调0.015元/千瓦时，电企煤炭采购成本要下降20-30元/吨才能维持之前的利润水平，这意味着如果二季度下调电价，那么后市煤炭价格将会有超过20元/吨的下跌空间。(完)

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