中信期货：大连铁矿石期货受多重利空压制难翻身

以下内容节选自4月2日的《期货日报》：

近日，铁矿石普氏指数跌至51附近，铁矿石期货价格跌至400元/吨以下，后期期价仍有进一步走低的可能。

从计划供应量来看，2015年国内主流矿山供应增量大于2014年供应增量，产量约1.43亿吨，销量约1.38亿吨。另一方面，根据季节性规律，二季度开始海外矿山将大力增加矿山发货量，因此二季度矿石供应压力会加大。

环保是今年钢铁市场的关键词。从2月数据来看，全国粗钢产量、钢材产量、生铁产量、钢铁冶炼用电量都处于下降过程中，尤其是钢铁冶炼用电量下滑明显，出现将近10%的负增长。目前，环保对钢厂的影响才刚刚开始，后期随着环保要求逐渐施压，钢厂生产会继续下滑，铁矿石需求也会下降。(完)

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