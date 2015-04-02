路透调查：更多分析师预计英国央行在2016年初以前将按兵不动

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 75位受访分析师中无人预计英国央行将在4月9日采取行动
* 英国央行首次升息料在2016年第一季
* 英国央行仅会逐步升息，2017年底时料为2.0%
路透伦敦4月1日 - 路透调查显示，越来越多的分析师认为，英国央行明年之前在利率方面将一直按兵不动，因其等待英国经济复苏站稳脚跟而且通胀上升。
过去一周路透调查了75位分析师，其中无一人预计英国央行将在4月9日的下次货币政策委员会(MPC)会议上对利率采取行动。目前英国指标利率处于纪录低位0.5%。
分析师预估中值为首次升息将在2016年初，届时也仅将升息25个基点。63位分析师中的35位预计，在明年1月前央行不会有任何行动，但在3月会议前的调查中，61位分析师中的28位这样认为。
“短期通胀较低及英镑强势促使MPC更加谨慎，首次升息可能推迟到通胀预期的下行风险完全消退时，”CA-CIB的Slavena Nazarova在给客户的报告中称。
“我们已将首次升息预期推迟至2016年第一季。”
**油价下跌**
去年年底英国经济以快于预期的速度扩张，预计直至2016底经济将一直维持强劲。
但油价大跌带动全球通胀下挫，促使全球20多家央行今年放宽政策。
英国2月CPI年增率降至零，为有史以来头一次，但未来几季料将上升。
“2016年2月前CPI通胀率将回升至目标位上方...”ADM Investor Services的Stephen Lewis称。英国央行的通胀率目标为2%。
另外就像决策者一再强调的那样，利率的调整可能将是循序渐进的。调查显示，明年底利率仅将为1.25%，2017年底为2.0%。金融危机前其高达5.75%。
英国央行总裁卡尼上周表示，下次利率调整将是上调。所有受访分析师均与卡尼意见一致，认为下次将是升息。
荷兰合作银行的Jane Foley称，“没有迹象显示通缩预期是种威胁，所以尚未出现降息的真正风险。”(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元