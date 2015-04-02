路透调查：更多分析师预计英国央行在2016年初以前将按兵不动

* 75位受访分析师中无人预计英国央行将在4月9日采取行动

* 英国央行首次升息料在2016年第一季

* 英国央行仅会逐步升息，2017年底时料为2.0%

路透伦敦4月1日 - 路透调查显示，越来越多的分析师认为，英国央行明年之前在利率方面将一直按兵不动，因其等待英国经济复苏站稳脚跟而且通胀上升。

过去一周路透调查了75位分析师，其中无一人预计英国央行将在4月9日的下次货币政策委员会(MPC)会议上对利率采取行动。目前英国指标利率处于纪录低位0.5%。

分析师预估中值为首次升息将在2016年初，届时也仅将升息25个基点。63位分析师中的35位预计，在明年1月前央行不会有任何行动，但在3月会议前的调查中，61位分析师中的28位这样认为。

“短期通胀较低及英镑强势促使MPC更加谨慎，首次升息可能推迟到通胀预期的下行风险完全消退时，”CA-CIB的Slavena Nazarova在给客户的报告中称。

“我们已将首次升息预期推迟至2016年第一季。”

**油价下跌**

去年年底英国经济以快于预期的速度扩张，预计直至2016底经济将一直维持强劲。

但油价大跌带动全球通胀下挫，促使全球20多家央行今年放宽政策。

英国2月CPI年增率降至零，为有史以来头一次，但未来几季料将上升。

“2016年2月前CPI通胀率将回升至目标位上方...”ADM Investor Services的Stephen Lewis称。英国央行的通胀率目标为2%。

另外就像决策者一再强调的那样，利率的调整可能将是循序渐进的。调查显示，明年底利率仅将为1.25%，2017年底为2.0%。金融危机前其高达5.75%。

英国央行总裁卡尼上周表示，下次利率调整将是上调。所有受访分析师均与卡尼意见一致，认为下次将是升息。

荷兰合作银行的Jane Foley称，“没有迹象显示通缩预期是种威胁，所以尚未出现降息的真正风险。”(完)