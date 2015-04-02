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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 09:17 BJT

《汇市简讯》澳元/美元再度承压，因澳洲央行降息几率增大

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    * 澳元/美元再度走疲，因澳洲央行降息几率升至78%
    * 未来几天关注周五的美国非农就业报告以及下周二的澳央行会议
    * 澳元/美元走低至0.7575，未显示出反弹迹象
    * 铁矿石价格周三下跌3.9%，3月份重挫近20%
    * 在美国非农数据及假期来临前，多数投资者不愿建仓
    * 澳洲2月贸易数据基本符合预期 
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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