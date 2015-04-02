《汇市简讯》澳元/美元再度承压，因澳洲央行降息几率增大

0056GMT * 澳元/美元再度走疲，因澳洲央行降息几率升至78% * 未来几天关注周五的美国非农就业报告以及下周二的澳央行会议 * 澳元/美元走低至0.7575，未显示出反弹迹象 * 铁矿石价格周三下跌3.9%，3月份重挫近20% * 在美国非农数据及假期来临前，多数投资者不愿建仓 * 澳洲2月贸易数据基本符合预期 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)