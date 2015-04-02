《中国债券市场每日交易备忘》--4月2日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --4/3 汇丰服务业PMI 3月 --4/10 工业生产者价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 --4/13 进出口贸易数据 3月 --4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 --4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --中国国务院周三召开常务会议决定，在依法审慎合规、确保安全的前提下，适当扩大 全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并 将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。 --中国保监会近日发布通知，松绑投资连结保险投资账户，规定投资账户资产配置范围 包括流动性资产、固定收益类资产、上市权益类资产、基础设施投资计划、不动产相关金融 产品、其他金融资产等，但流动性资产投资余额不得低于账户价值的5%；自2015年4月1日起 执行。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次