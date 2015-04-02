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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 09:33 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月2日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
     
          
    --4/3     汇丰服务业PMI                         3月
    --4/10    工业生产者价格指数(PPI)               3月
              居民消费价格指数(CPI)                 3月
    --4/13    进出口贸易数据                        3月
    --4/15    国民经济运行情况新闻发布会
      其中:   国内生产总值                       一季度
              固定资产投资(不含农户)              1-3月
              社会消费品零售总额                    3月
              工业增加值                            3月
              房地产投资和销售情况月度报告          3月
    --4/18    70个大中城市住宅销售价格月度报告      3月
    --4/23    汇丰制造业PMI初值                     4月
              银行结售汇及代客涉外收付款数据        3月
    --4/27    规模以上工业企业利润                1-3月
    --4/30    中国货物和服务贸易                    3月
    
    
      
    --中国国务院周三召开常务会议决定，在依法审慎合规、确保安全的前提下，适当扩大
全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并
将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。 
    --中国保监会近日发布通知，松绑投资连结保险投资账户，规定投资账户资产配置范围
包括流动性资产、固定收益类资产、上市权益类资产、基础设施投资计划、不动产相关金融
产品、其他金融资产等，但流动性资产投资余额不得低于账户价值的5%；自2015年4月1日起
执行。 (完)  
            
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