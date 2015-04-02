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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 09:30 BJT

芝加哥期市：玉米期货下跌，周线料创逾两个月来最大跌幅

5月玉米期货 本周跌逾2.5%，创下九周来最大单周跌幅。
    
    5月小麦期货 本周涨近3.5%，为过去四周来第三周周线上涨。
    
    美国农业部在倍受关注的种植预测报告中预计，今年春季农户将把创
纪录的8,463.5万英亩土地用于种植大豆，但少于市场预期。 
大豆期货因而获得支撑。
    
    原油市场  涨势波及至农产品领域，增强了大豆的看多
人气。
    
    玉米种植面积料在8,919.9万英亩，为五年低点，且低于2014年的9,0
59.7万英亩。路透调查的分析师平均预估玉米种植面积为8,873.1万英亩
。
    
    对美国大平原干旱气候可能抑制作物产量的忧虑，支撑了小麦价格。
    
    -----------------------------0047GMT------------------------
--------
    
      合约               价格      变动   涨跌%     两日       3
0日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦             525.50    -3.00  -0.57%    +2.69%     5
07.78   55
    CBOT玉米             380.50    -1.25  -0.33%    +1.13%     3
86.43   44
    CBOT大豆             989.00    -0.75  -0.08%    +1.62%     9
88.20   63
    CBOT稻米             $10.78    $0.00  +0.00%    -3.06%     $
10.80   45
    美国原油             $49.50   -$0.59  -1.18%    +3.99%     $
48.35   58
    汇率
    欧元/美元            $1.075  -$0.001  -0.09%    +0.21%
    美元/澳元             0.758   -0.002  -0.20%    -0.30%(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍/于春红; 审校 张若琪/徐文焰)

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