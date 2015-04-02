芝加哥期市：玉米期货下跌，周线料创逾两个月来最大跌幅

5月玉米期货 本周跌逾2.5%，创下九周来最大单周跌幅。 5月小麦期货 本周涨近3.5%，为过去四周来第三周周线上涨。 美国农业部在倍受关注的种植预测报告中预计，今年春季农户将把创 纪录的8,463.5万英亩土地用于种植大豆，但少于市场预期。 大豆期货因而获得支撑。 原油市场 涨势波及至农产品领域，增强了大豆的看多 人气。 玉米种植面积料在8,919.9万英亩，为五年低点，且低于2014年的9,0 59.7万英亩。路透调查的分析师平均预估玉米种植面积为8,873.1万英亩 。 对美国大平原干旱气候可能抑制作物产量的忧虑，支撑了小麦价格。 -----------------------------0047GMT------------------------ -------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 3 0日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 525.50 -3.00 -0.57% +2.69% 5 07.78 55 CBOT玉米 380.50 -1.25 -0.33% +1.13% 3 86.43 44 CBOT大豆 989.00 -0.75 -0.08% +1.62% 9 88.20 63 CBOT稻米 $10.78 $0.00 +0.00% -3.06% $ 10.80 45 美国原油 $49.50 -$0.59 -1.18% +3.99% $ 48.35 58 汇率 欧元/美元 $1.075 -$0.001 -0.09% +0.21% 美元/澳元 0.758 -0.002 -0.20% -0.30%(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/于春红; 审校 张若琪/徐文焰)