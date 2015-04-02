《特写》中国经济放缓冲击内地与香港贷款市场，台湾逆势增长--TRLPC

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
尽管香港一季联贷活动较沉寂，但第二季预计将有起色。
长和集团旗下长江实业地产(简称“长地”)的三年期550亿港元子弹式贷款获得银行热烈反应，综合收益压低至110个基点，贷款利率为Hibor加码95个基点。长地原先开出的综合收益高达115个基点，利率较Hibor加码不超过98个基点。
准备推出的联贷案包括，中国通信技术公司华为的10亿美元五年期融资。
另一方面，到3月底时，台湾第一季共有37项联贷，金额73亿美元，较上年同期的63亿美元高出近16%，当地企业多数是为了再融资而贷款。
液晶显示器生产商群创光电完成685亿台币(约合21.9亿美元)三年期再融资，这是台湾今年前三个月的最大联贷，但低于原始目标800亿台币。
一些人认为，随着几桩大型联贷准备推出，第二季规模有望上升。
笔记本电脑厂商广达电脑正在筹组7.5亿美元联贷；有线电视运营商中嘉网路计划通过一项七年期交易筹资467亿台币；此外，台湾宽频通讯也在寻求300亿台币的再融资。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 许娜/王丽鑫/蔡美珍)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)