《特写》中国经济放缓冲击内地与香港贷款市场，台湾逆势增长--TRLPC

尽管香港一季联贷活动较沉寂，但第二季预计将有起色。

长和集团旗下长江实业地产(简称“长地”)的三年期550亿港元子弹式贷款获得银行热烈反应，综合收益压低至110个基点，贷款利率为Hibor加码95个基点。长地原先开出的综合收益高达115个基点，利率较Hibor加码不超过98个基点。

准备推出的联贷案包括，中国通信技术公司华为的10亿美元五年期融资。

另一方面，到3月底时，台湾第一季共有37项联贷，金额73亿美元，较上年同期的63亿美元高出近16%，当地企业多数是为了再融资而贷款。

液晶显示器生产商群创光电完成685亿台币(约合21.9亿美元)三年期再融资，这是台湾今年前三个月的最大联贷，但低于原始目标800亿台币。

一些人认为，随着几桩大型联贷准备推出，第二季规模有望上升。