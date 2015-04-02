《全球主要央行动态》--4月2日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月26日-4月2日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储主席叶伦暗示，联储可能在今年晚些时候开始升息，甚至可能先于通胀和薪资恢复稳健的时间，但强调恢复正常利率水准将是一个逐步的过程。叶伦表示，在首次升息后，可能需要以缓慢渐进的方式进一步收紧货币政策。如果未来数据未能支持美联储的预期，政策路径将做出调整。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称，美国可能仍将在今年6月至9月期间加息，因为经济在第一季表现疲软后可望加速成长。洛克哈特称，未来几周他将特别关注就业市场指标。他说，就业市场“闲置仍很多”。

堪萨斯城联储总裁乔治称，长时间保持超低利率可能鼓励‘寻求收益率’。乔治称是时候美联储讨论升息。“我们需要开始撤回一些货币宽松度。”

里奇蒙联储总裁拉克尔表示，美联储有充份理由在6月升息，他将近期经济数据的表现视为影响短暂，而且可能是因为天候所致。他表示，消费支出、劳动市场以及其他经济情况，在过去一年已显着改善。拉克尔呼吁收紧货币政策已久。

圣路易斯联储总裁布拉德和亚特兰大联储总裁洛克哈特分别表示，尽管年初美国数据疲弱且该周股市下跌，但美联储应该保持今年稍晚升息的计划不变。他们表示，2007-2009年金融危机以来美国经济稳步改善，美国货币政策可能需要据此做出调整。

美联储副主席费舍尔表示，非银行金融机构对于那类曾导致美国金融危机蔓延的冲击已有了更强的抵御能力，脆弱性降低。但即便如此，费舍尔也指出，美联储和其它监管机构仍需要关注有关对冲基金和衍生品市场活动的更多数据，以评估它们给整体经济构成的风险，而且一些公司对短期融资工具的依赖仍然是个潜在风险。

**欧元区**

欧洲央行管委会成员马库赫称，有迹象表明欧洲央行的量化宽松(QE)政策和央行的其他措施开始产生作用。马库赫对记者说，他不担心市场上缺乏可以买入的债券。“相反，我们有相当积极的印象，那就是量化宽松和其他措施一起开始发挥作用，并产生积极影响。”

欧洲央行和英国央行达成一项协议，该协议将加强对英国清算所处理欧元定价证券的金融支持，结束一项长期法律争端。欧洲央行和英国央行宣布了一项联合声明，称他们已经同意延长一项协议，按照该协议，欧洲央行可以为英国央行提供欧元。同时，英国央行将向欧洲央行提供英国清算所重大欧元清算业务的信息。两家央行还表示，欧洲央行和英国政府同意，结束所有和英国提起的诉讼相关的法律行动。

德国央行总裁暨欧洲央行委员魏德曼表示，欧元区债务已经进入“危险区域”，他呼吁银行把它们对各国的债务曝险加以限制。

**英国/瑞士**

英国央行总裁卡尼表示，尽管通胀处纪录低位，该央行预计下次利率调整是加息，而非降息。这凸显其观点与央行首席经济学家看法分歧。英国央行首席经济学家霍尔丹上周表示，最近通胀率大幅下滑意味着央行升息与降息的机率相当，卡尼之前反对这一观点。投资者对霍尔丹的言论大感意外。

在英国今年的银行压力测试中，英国前七大银行及住房金融协会必须证明能够承受中国经济放缓、欧元区危机引发的全球景气下滑。英国央行并表示，2015年压力测试将不包括Co-operative Bank。在假设性的全球景气下滑中，银行将必须证明他们能够在欧元区经济萎缩超过2%等冲击下存活下来。英国央行表示，在2015年测试中，英国房价的五年假设跌幅为20%。

英国央行副总裁布罗德班特表示，央行留心英镑力道，但不会试图操弄汇率。布罗德班特称，他不认为欧洲央行等其他央行进行货币竞贬。

另外布罗德班特表示，英国不太可能遭遇持久通缩。布罗德班特表示，一旦油价下跌及其他因素的影响排除后，他预期大约一年后通胀将反弹，并称通胀率已经高于1%。

瑞士央行理事祖布鲁克表示，瑞郎汇率仍被严重高估，瑞士央行准备好必要时干预汇市。祖布鲁克为1月放弃瑞郎上限的意外决定进行了辩护，指称保卫瑞郎上限的成本变得太高，难以为继。

瑞士央行在年度报告中称，2014年底前为了扞卫瑞郎汇价购汇金额总计258亿瑞郎(合269.1亿美元)。

**中国**

中国人民银行称，住房公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例为20%，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例调整为不低于40%。中国央行并称将指导银行业金融机构合理确定辖内商业性个人住房贷款最低首付款比例和利率水平，并将密切跟踪和评估住房信贷政策的执行情况和实施效果，并有效防范风险。

**日本/韩国**

日本央行表示，将在4月进行的首个购债操作中增加对短期日债的购买量。日本央行宣布将在4月首个购债操作中买入3,750亿日圆的一年期到三年期日本公债。央行还将在4月的首个购债行动中增加对三年期到五年期公债的购买量，从3,500亿日圆提高到3,750亿日圆。超过25年期日本公债的购买量维持在1,400亿日圆。

日本央行总裁黑田东彦表示，央行购买公债是实现2%通胀率目标的必要手段。

黑田东彦表示，只要油价没有持续下跌，2015财年下半年通胀率料将大幅加速。他并称，由于油价较去年下跌，消费者物价有可能出现短暂下滑。

日本央行新任审议委员原田泰表示，很难把央行2%的通胀率目标和两年的时间框架视为“刚性目标”，这甚至根本不可能。“但2%的通胀率目标是个很重要的承诺，促成了当前的经济复苏。”他说。

韩国央行的会议记录显示，在3月央行会议上，有两位决策者持不同意见，投票要求维持利率不变，他们 分别是货币委员会委员文宇植和Chung Hae-bang。两位委员这么做，是出于担心降息对提振消费和投资的效果 有限，反而会因为提高家庭债务而产生更大的负面影响。

消费疲弱是抑制韩国经济成长的最大因素，这促使韩国央行本月稍早调降利率，因意识到复苏的速度远较预期缓慢。“内需、特别是消费疲弱，是我们认为伤害经济复苏速度的主要因素。”韩国央行总裁李柱烈告诉记者。

**其他央行**

台湾央行理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续15季维持利率不变，符合市场预期。央行总裁彭淮南在记者会中表示，物价下跌是短期现象，将注意通膨及展望与产出缺口，弹性采取货币政策。

加拿大央行总裁波洛兹表示，该央行1月降息让其获得检视油价下滑效果的时间，这凸显出该央行4月或将维持货币政策不变。波洛兹重申加拿大央行的观点，即油价下滑的负面效应开始显现，而积极效应的显现需要更长时间。

乌克兰央行将主要利率维持于30%，因面临汇市再度动荡威胁、高通胀及汇率贬值预期心理。在上周的货 币政策委员会会议之后，乌克兰央行称只有在乌克兰货币格里夫纳面临的风险降低时，才会下调再融资利率。

墨西哥央行维持利率在纪录低位不变，决策者着眼于经济增长面临的更大风险，并表示担心美联储举措可能伤及正在下跌的披索。该行维持主要利率在3.00%不变，与路透调查预估一致，承诺密切关注美联储行动。

菲律宾央行维持指标政策利率不变在4.0% ，为连续第四次会议按兵不动，一如市场预期。央行称今明两年通胀将稳 居于央行认为合适的区间。央行并将短期特别存款帐户(SDA)利率维持在2.5%，从去年9月以来即维持不变。 (完)

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