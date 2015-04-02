港报财经评论：国策撑固投，买海螺金隅--经济日报4月2日

国策撑固投，买海螺金隅/ 林瑞芬

3月A股如往年一样，在两会后抽升，大家欢喜！政府亦连环推出政策，在好消息兑现，又可等下个消息下，预期A股在超买后回吐也属小休，伺机收集。收集而言，水泥股之估值在国策推动下可持续回升，海螺 及金隅 优先考虑。 在预期一系列稳住房需求的政策出台后，后期房屋成交量将开始回升，按3至6个月的滞后期，房地产投资在下半年企稳的概率大，或可扭转市场对房地产投资下调对水泥需求下滑之悲观预期。其次，去年四季度以来发改委批覆大量的铁路、公路和机场等基建专案，今年2月财政开始发力，M2增速底部回升，信贷规模扩张，将有效带动基建投资的提升，二季至三季大有机会提升水泥需求，从而缓解地产投资下滑对水泥需求的负面影响。水泥业，今年大概趋势将是先抑后扬，全年计稳中有升。 收集金隅，原因有三：一是去年度其业绩预减估计与结算少数股东权益占比较大专案有关，此类专案存量毕竟有限，结转实际上是一种风险的释放，随着少数股东占比较大的项目逐步结转完毕，预计未来净利润增速也将改善。二来，去年度金隅实现主营收入为405.6亿港元，其中水泥及新型建材是公司最大的业务，合计在收入中的占比达到57%；房地产是第二大业务，收入155亿港元、占38%；物业投资及其他业务收入占总收入的5%。可见其主要收入和毛利贡献来自于水泥和房地产业务，二者均受益维稳政策刺激。

水泥方面，需求角度言，预计随着京津冀政策的实际落地，该等区域对水泥需求将得到逐步改善，像首都第二机场以及配套交通、京张铁路等将使得金隅在该区的水泥销售受益最大。同时，环保治理驱动落后产能关停趋势延续，区域水泥景气向上弹力足。至于房产业，去年底止，集团的土地储备约为516.49万平方米，其中1、2线城市如成都、上海、宁波、青岛和北京占比为80%，3线城市占比为20%，在预期1、2线城市楼市率先回稳反弹力胜3线城市下，受惠可能最强。

此外，集团亦正谋求地产板块的多港元化发展，已经启动布局养老产业，2014年4家养老照料中心初步成功运营。同时公司积极开发盘活现有工业用地，发挥在北京的工业用地的储备的基础。三来，集团已公告定向增发新股集资不超过50亿港元，其中控股公司金隅集团同意出资不低于5亿港元认购。控股股东现金参与增发，彰显对公司经营管理信心。此次定增若顺利获批，一方面加大房地产开发力度，提升企业竞争力，另一方面也能够降低资产负债率。(B05)

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内银增长率，细行胜大行/ 余少文 大市果然震荡，周一急回昨日急升，国企指数可以反覆见13,400点。至于昨日提及的内银股，预期今年预测息率超过5厘，细银行增长前景最好，可以作为今年目标。中国内地股市昨日扭转周一跌势，上证综合指数升越3,800点，收报3,810点，上升1.7%，沪深300指数升1.8%，收报4,123点，中国内地股市交投仍畅旺，沪深两市成交额逾1.1万亿人民币，带动国企指数升191点或1.5%收报12,537点，成交额降至230亿人民币，77%主板H股随大市上升；而红筹指数升67点或1.5%收报4,717点，成交额75亿人民币。 官方公布的3月制造业PMI回升至50.1%，连升两个月后也是今年首次重越50%，即使是汇丰编制的中国制造业PMI只有49.6%，但都高于市场预期。但见到官方PMI上升主要动力来自大型企业，因为大型企业PMI为51.5%，环比升1.1%，中、小型企业PMI分别跌1.1和1.2%至48.3%和46.9%，反映中国内地制造业仍然集中在大型企业身上，中、小型企业仍然捱打。3月份中国PMI指数虽有改善，惟中小企困难未解，乐观则是中国明确表示支持中小企业，即会有持续性的扶持措施，相信最简单是减息，又或定向减息，可以降低中、小企业的成本。 由于中国内地经济复苏仍未明确，大市或如昨日所指震荡所在难免，故投资者最重要是严守止赚/蚀位。至于昨日提及的内银股业绩以细银行表现最好，录得双位数增长，如按彭博综合证券商今年预测数字，则今年内银股预期增长最好的仍然是细银行，似乎细银行今年有一定的吸引力。彭博预期内银股今明两年平均盈利增长分别为5.7%和6.2%，略低于去年的6.6%，预期今年盈利仍然有双位数增长只余招商银行 和哈尔滨银行 。而展望明年则再增加重庆银行 、重庆农村银行 和徽商银行 ，双位数增长股份集中在细银行，招行也只是中型银行而已。(B06)