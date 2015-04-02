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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 09:41 BJT

韩国经济：呈现些微复苏迹象，一些重要指标反弹--企划财政部长官

路透首尔4月2日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四指出，随着经济指标的反弹，资产市场活动上升，韩国经济正呈现些微的复苏迹象。

崔炅焕说，近来重要指标反弹，包括2月所有行业活动较前月上升2.5%，全数扳回1月2.0%的跌幅还有余。

崔炅焕表示2月零售销售按月亦升2.8%，自1月的下滑2.8%复苏。

他亦指出，在低油价、韩元走贬和低利率的环境下，股市活动和房地产交易在扩张性宏观政策的支撑下，已有所增加。

崔炅焕是在讨论韩国中长期经济策略会议开场提出这番评论。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)

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