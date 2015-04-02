港报财经评论：解放水谷市玄机，中小股吃香--信报4月2日

解放水谷市玄机，中小股吃香/ 习广思

上周五收市后，中国证监会发布《公开募集证券投资基金参与沪港通交易指引》，让不同形式成立的公募基金，依法透过“沪港通”投资港股。本周一港股以1,400亿港元大成交急升，已预告了今次放北水南下，可望扭转“沪港通”开通后抽乾港股的恶劣影响。短短几日，保监会再放宽保险资金买港股的限制，说明中国政府既要谷A股，也要谷港股，为日后全力开动抽水机器部署，投资者亦惟有顺势入市。目前中国内地公募基金持A股市值约1.5万亿人民币，私募基金3.5万亿人民币，保守估计，5%流入港股也会带来2,500亿人民币流动性；因此，市场对今次《指引》的反应如此激烈。

究竟中国内地公募基金是去年11月“沪港通”开通后，已经可以直接投资港股，还是上周五中证监正式放行，才可以入市，目前市场仍存在诸多疑惑。不过，如果将事件看得简单一点，中证监上周所发出的是《指引》，即是官方指引要做的事，没有硬性规定白纸黑字要公募基金入市，却是“你懂的”方式，鼓励中国内地资本进入港股市场。假如是以《通知》方式发出规定，性质可能又不一样，只是告诉大家，公募基金可以毋须QDII额度情况下入市买港股，却没有鼓励的意味。所以，解读中国内地官方通告的文化，可能需要咬文嚼字一番。

日前中国保监会再发布《调整保险资金境外投资相关规定通知》，提出境外投资范围适当被拓宽，保险机构享有更多的自主配置空间，并可进行香港创业板股票投资。假如对上周五的《指引》，官方是否谷港股存有疑问，上述通告应该更加明确告诉市场，中国内地政府是确实有心放水南下。《通知》在拓宽险资境外投资范围共有三个方面：第一、拓展保险资产管理机构受托投资范围，把其受托集团内保险资金投资境外的市场，由香港市场扩展至45个国家或地区金融市场；第二、扩大境外债券投资范围，将债券等固定收益类产品应具备的信用评级，由BBB级以上调整为BBB-级以上，以符合国际投资惯例；第三、增加香港创业板股票投资，称放开香港创业板投资，能给予保险机构更多的自主选择空间，优化境外股票资产配置。(B01)

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炒汇忌贴市，止蚀控风险/ 苏子

某知名分析师转职为基金经理，代客管理以亿计资金，过去数年因表现未如理想及其他原因，结果只好把基金关闭，把资金全数退回客户。事实上，类似个案多不胜数，因不少分析师利用数字分析模型作预测，当中不涉及真金白银，故没因压力而影响预测表现；正如不少散户操作模拟交易户口（DemoAccount）时表现出色，可是一旦转为真实交易户口（RealAccount）后，表现则急转直下。说穿了，是个人情绪影响交易表现。真金白银入市者非常贴市，结果影响情绪；故操盘可说是一场心理游戏。据一些非正式统计，操盘世界里知识并非最重要，最重要是操盘者心态，所占比重可达80%或以上！因此，不少分析员分析大市时头头是道，实际交易却一败涂地，难怪较高曝光率的分析员，被笑称为“财演”了。

炒汇其实也是一场心理战，情绪易受数据影响。因目前美元强势，市场预期联储局定会在今年内加息，且提前9月甚至6月也有可能。然而，一旦数据结果不及预期，汇市参与者便担心未必能提前加息而对美元看好的情绪改变，数据影响原来的正确分析，令仓位赚变蚀。

如美国公布有“小非农”之称的3月ADP民间就业人数仅增18.9万人，远逊预期的22.5万人，美元应声下跌。若持美元长仓或获利平仓，担心周五就业数据差劲，令美元正式掉头。但若周五数据结果与预期相若或更佳，届时美元便回复升浪，投资者便后悔平仓，继而影响随后交易表现，输大钱亦由此而起。建议持仓者毋须过于贴市影响情绪，以止蚀盘控制风险便可。(B12)