港报社评：亚视不获续牌自取其咎，一台独大损害公众利益--明报4月2日

从丽的电视到亚洲电视，57年间由璀璨到今天的黯然；丽的与亚视的视迷，回首昔日＂阵阵热风昏昏吹＂短兵相接的收视战，总体虽不及无线，节目却赢来口碑，为巿民带来丰富多彩的余闲生活。到了近年，亚视负面新闻接二连三，亚视管理层对此难辞其咎，未能克尽责任，浪费属于公众的大气电波则须予以谴责。

亚视已矣，未来香港经由大气电波传送的免费电视台只余下无线电视，巿民选择权大为削弱，令人担忧缺少竞争之下，香港的电视广播何去何从。若无竞争，电视台无必要聘请优秀幕前幕后人员或倾力训练新秀，水平因而下降，公众利益弃如敝屐，视迷眼福无从说起。政府昨日表示会成立跨部门小组，处理过渡期间的电视广播，减少负面影响，人们对此翘首以待。

特区政府并无良策处理类似的电视台危机，容让质素堪议的节目充斥大气电波。诚然，电视节目管理颇为敏感，多一分有控制舆论之嫌，少一分则易变＂无王管＂，对此政府须有崭新思维，应付各式各样新问题，包括处理外地投资人士的责任谁属，而非头痛医头脚痛医脚。

此外，过去两天亚视＂收购＂之说峰回路转，亚视新闻部前晚（周二）报道大股东黄炳及主要投资者王征接受香港电视主席王维基的＂主要条件＂，把亚视控股权转让予港视后，到翌日清晨王维基予以否认。在这10多小时之间，香港一家主要电视台的＂收购＂情况如陷迷雾，社会公众与传媒无法得到进一步信息，难以确证。如此情况实是匪夷所思，特区政府及相关部门，必须要求有关人等提出说法，厘清各种揣测。(A03)