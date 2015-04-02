港报社评：亚视不获续牌自取其咎，一台独大损害公众利益--明报4月2日

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
从丽的电视到亚洲电视，57年间由璀璨到今天的黯然；丽的与亚视的视迷，回首昔日＂阵阵热风昏昏吹＂短兵相接的收视战，总体虽不及无线，节目却赢来口碑，为巿民带来丰富多彩的余闲生活。到了近年，亚视负面新闻接二连三，亚视管理层对此难辞其咎，未能克尽责任，浪费属于公众的大气电波则须予以谴责。
亚视已矣，未来香港经由大气电波传送的免费电视台只余下无线电视，巿民选择权大为削弱，令人担忧缺少竞争之下，香港的电视广播何去何从。若无竞争，电视台无必要聘请优秀幕前幕后人员或倾力训练新秀，水平因而下降，公众利益弃如敝屐，视迷眼福无从说起。政府昨日表示会成立跨部门小组，处理过渡期间的电视广播，减少负面影响，人们对此翘首以待。
特区政府并无良策处理类似的电视台危机，容让质素堪议的节目充斥大气电波。诚然，电视节目管理颇为敏感，多一分有控制舆论之嫌，少一分则易变＂无王管＂，对此政府须有崭新思维，应付各式各样新问题，包括处理外地投资人士的责任谁属，而非头痛医头脚痛医脚。
此外，过去两天亚视＂收购＂之说峰回路转，亚视新闻部前晚（周二）报道大股东黄炳及主要投资者王征接受香港电视主席王维基的＂主要条件＂，把亚视控股权转让予港视后，到翌日清晨王维基予以否认。在这10多小时之间，香港一家主要电视台的＂收购＂情况如陷迷雾，社会公众与传媒无法得到进一步信息，难以确证。如此情况实是匪夷所思，特区政府及相关部门，必须要求有关人等提出说法，厘清各种揣测。(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元