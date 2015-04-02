港报社评：亚视早清盘，最有利员工观众--星岛日报4月2日

行政会议否决亚洲电视续牌，亚视掌权人与其乱花金钱打官司作垂死挣扎，不如做好善后工作，及早清盘，让员工得到全数欠薪和遣散补偿，趁现时市道较好，及早找到新工作。

亚视早点清盘，两方面对员工有利。其一是锁定资产，避免进一步为经营亏损或打官司不断流失，得以悉数支付员工欠薪和遣散费。其二是现时失业率低，员工比较容易找到新工作。如果拖到失业率回升，亚视员工才找出路，会处于相当不利的地位。

实际上，不待公司清盘，部分员工已经部署跳槽，亚视无论资金和人才都难找到新血补充，愈来愈难运作。与其丢人现眼，不如在保障员工利益的大前提下，规规矩矩做好善后工作，让这个经营超过半世纪的香港第一个电视台妥善结业，体面收场。

香港免费电视市场多年来缺乏真正竞争的流弊，众所周知。亚视早日腾出频谱，可以提早解决问题，促进免费电视业健康竞争，观众可以早日看到多些优质节目。

亚视被淘汰的同时，行政会议正式通过批出免费电视牌照给香港电视娱乐，还有奇妙电视早前获当局原则上同意发牌，等待落实。这两个新电视台会带来怎样的竞争、对市场生态产生怎样的影响，尚待观察。此外，还要考虑到互联网等新兴媒体对传统电视业的冲击和机遇。

要确保市场健康发展，需要有秩序引入竞争，避免产生众相厮杀到血流成河的社会代价，不一定是竞争愈多愈好，当中如何平衡取舍，确保竞争的正面效应不会遭副作用掩盖，值得大众深思。(A06)