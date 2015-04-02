港报社评：亚视早清盘，最有利员工观众--星岛日报4月2日

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
行政会议否决亚洲电视续牌，亚视掌权人与其乱花金钱打官司作垂死挣扎，不如做好善后工作，及早清盘，让员工得到全数欠薪和遣散补偿，趁现时市道较好，及早找到新工作。
亚视早点清盘，两方面对员工有利。其一是锁定资产，避免进一步为经营亏损或打官司不断流失，得以悉数支付员工欠薪和遣散费。其二是现时失业率低，员工比较容易找到新工作。如果拖到失业率回升，亚视员工才找出路，会处于相当不利的地位。
实际上，不待公司清盘，部分员工已经部署跳槽，亚视无论资金和人才都难找到新血补充，愈来愈难运作。与其丢人现眼，不如在保障员工利益的大前提下，规规矩矩做好善后工作，让这个经营超过半世纪的香港第一个电视台妥善结业，体面收场。
香港免费电视市场多年来缺乏真正竞争的流弊，众所周知。亚视早日腾出频谱，可以提早解决问题，促进免费电视业健康竞争，观众可以早日看到多些优质节目。
亚视被淘汰的同时，行政会议正式通过批出免费电视牌照给香港电视娱乐，还有奇妙电视早前获当局原则上同意发牌，等待落实。这两个新电视台会带来怎样的竞争、对市场生态产生怎样的影响，尚待观察。此外，还要考虑到互联网等新兴媒体对传统电视业的冲击和机遇。
要确保市场健康发展，需要有秩序引入竞争，避免产生众相厮杀到血流成河的社会代价，不一定是竞争愈多愈好，当中如何平衡取舍，确保竞争的正面效应不会遭副作用掩盖，值得大众深思。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元