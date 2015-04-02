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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 09:44 BJT

中国新债：农发行公布部分债券发行计划，4-11月将发行3,200-4,800亿

路透上海4月2日 - 中国农业发展银行周三稍晚公布部分金融债发行时间表，4-11月间，该行计划发债16次，单次发行数量在200-300亿元人民币之间。据此计算，上述期间总发行规模为3,200亿-4,800亿元。

农发行在此次的时间表中，每月安排两次债券发行。

据统计，截至本周一，今年以来农发行已发行1,805.6亿元金融债，期限包括一年、两年、三年、五年、七年和10年。

不过该行并未明确，在发行时间表之外，4-11月期间是否会再安排更多债券发行。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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