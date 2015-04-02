港报社评：亚视死于自残，电视仍盼复活--信报4月2日

愚人节并不快乐，因为广播史上出现了最荒诞的24小时。愚人节前夕，亚洲电视于周二傍晚《六点钟新闻》独家披露股权变动消息，声称决定接受香港电视主席王维基的主要条件，将亚视控股权转让予香港电视，后来证实是子虚乌有，外界理解为垂死挣扎的怪招。

是谁让亚视疲不能兴，部分重播又重播的陈旧节目收视率是零？是谁让亚视新闻部公信力一泻如注，由于误报前国家主席江泽民死讯，导致通讯事务管理局裁定王征违规干预公司管理，罚款100万元？是谁涉嫌公器私用，在政府总部举办＂骑呢集会＂，反对新增免费电视牌照，并且煞有介事现场直播？

对于不续牌的决定，苏锦梁解释，政府去年寻求法律意见，已经给予亚视足够时间处理改革事宜，但截至昨日仍未收到具体重组及制作计划的报告，行会认为亚视并无足够理据可获续牌。

从乐观的方向推测，香港的电视业仍可盼望如凤凰一般浴火重生，一切视乎决策者与经营者是否愿意破旧立新。特区政府近年来锐意打造创新产业，尽管成立创新科技局受制于立法会拉布而未能如愿，但昨天已宣布成立创新及科技谘询委员会，暂补缺口。电视业正正是凡事讲求创新的产业，重播又重播之所以被观众唾弃就是因为严重缺乏创意，既然如此，何不透过新增电视牌照，甚至改革已落后于形势的通讯条例，让电视业百花齐放？

亚视被钉牌如果能够换来洗牌效应，让香港整体电视业败部复活，未尝不是塞翁失马焉知非福。(A02)