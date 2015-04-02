港报社评：亚视死于自残，电视仍盼复活--信报4月2日

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
愚人节并不快乐，因为广播史上出现了最荒诞的24小时。愚人节前夕，亚洲电视于周二傍晚《六点钟新闻》独家披露股权变动消息，声称决定接受香港电视主席王维基的主要条件，将亚视控股权转让予香港电视，后来证实是子虚乌有，外界理解为垂死挣扎的怪招。
是谁让亚视疲不能兴，部分重播又重播的陈旧节目收视率是零？是谁让亚视新闻部公信力一泻如注，由于误报前国家主席江泽民死讯，导致通讯事务管理局裁定王征违规干预公司管理，罚款100万元？是谁涉嫌公器私用，在政府总部举办＂骑呢集会＂，反对新增免费电视牌照，并且煞有介事现场直播？
对于不续牌的决定，苏锦梁解释，政府去年寻求法律意见，已经给予亚视足够时间处理改革事宜，但截至昨日仍未收到具体重组及制作计划的报告，行会认为亚视并无足够理据可获续牌。
从乐观的方向推测，香港的电视业仍可盼望如凤凰一般浴火重生，一切视乎决策者与经营者是否愿意破旧立新。特区政府近年来锐意打造创新产业，尽管成立创新科技局受制于立法会拉布而未能如愿，但昨天已宣布成立创新及科技谘询委员会，暂补缺口。电视业正正是凡事讲求创新的产业，重播又重播之所以被观众唾弃就是因为严重缺乏创意，既然如此，何不透过新增电视牌照，甚至改革已落后于形势的通讯条例，让电视业百花齐放？
亚视被钉牌如果能够换来洗牌效应，让香港整体电视业败部复活，未尝不是塞翁失马焉知非福。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元