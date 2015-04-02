港报社评：把不续牌亚视，变电视竞争契机--经济日报4月2日

港府昨宣布不续牌予亚洲电视，并向香港电视娱乐发放12年免费电视牌照。港府应速将从亚视收回的牌照与频道，进行招标与妥善分配，让港人有真正、更多的免费电视节目选择。

港府昨亦有安排，一是亚视若提早停播，将由港台在明年4月1日前接掌频道，播放节目。二是向香港电视娱乐发放12年免费电视牌照，12个月内可开始广播，令香港免费电视不至出现仅一间营运商。然而，此能否令市民有真正选择，公众有所期待，但非无疑问。

其一，若亚视虽维持广播至明年4月1日，但只继续不断重播旧节目，实与仅得无线电视一台无异。故港府应监察亚视运作，若有违发牌规定，应提早将频道收回交予港台。但这亦有一个问题，就是港台有否足够资源与节目接手？

其二，亚视的广播一年后便会停止，对有意加入免费电视市场的潜在投资者而言，若要接力播放，筹备的时间显然不多。港府应立即将亚视空出的牌照招标，好让亚视停播后，市场可尽快有更多竞争。

其三，亚视交回港府的，不单是免费电视牌照，还有两条大气电波频道。究竟在现行更先进的技术下，两条大气电波频道可容许多少数码电视频道？可供多少营运商使用？港府将如何分配这些频道，包括分配予两间新牌照商与未来的第4间营运商，以促进竞争，裨益电视观众？

港府有责任回应以上疑问，以让市民有信心，免费电视市场能由延续已久的不健康生态，走向4台百花齐放，有高质素的不同节目选择。未来一年港府如何把握收回亚视牌照的契机，将免费电视市场拨乱反正，向市民彰示公平、公正、高效，既是港府公信力的又一次考验，亦是赢回民信的机会。(A09)