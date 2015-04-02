港报社评：把不续牌亚视，变电视竞争契机--经济日报4月2日

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
港府昨宣布不续牌予亚洲电视，并向香港电视娱乐发放12年免费电视牌照。港府应速将从亚视收回的牌照与频道，进行招标与妥善分配，让港人有真正、更多的免费电视节目选择。
港府昨亦有安排，一是亚视若提早停播，将由港台在明年4月1日前接掌频道，播放节目。二是向香港电视娱乐发放12年免费电视牌照，12个月内可开始广播，令香港免费电视不至出现仅一间营运商。然而，此能否令市民有真正选择，公众有所期待，但非无疑问。
其一，若亚视虽维持广播至明年4月1日，但只继续不断重播旧节目，实与仅得无线电视一台无异。故港府应监察亚视运作，若有违发牌规定，应提早将频道收回交予港台。但这亦有一个问题，就是港台有否足够资源与节目接手？
其二，亚视的广播一年后便会停止，对有意加入免费电视市场的潜在投资者而言，若要接力播放，筹备的时间显然不多。港府应立即将亚视空出的牌照招标，好让亚视停播后，市场可尽快有更多竞争。
其三，亚视交回港府的，不单是免费电视牌照，还有两条大气电波频道。究竟在现行更先进的技术下，两条大气电波频道可容许多少数码电视频道？可供多少营运商使用？港府将如何分配这些频道，包括分配予两间新牌照商与未来的第4间营运商，以促进竞争，裨益电视观众？
港府有责任回应以上疑问，以让市民有信心，免费电视市场能由延续已久的不健康生态，走向4台百花齐放，有高质素的不同节目选择。未来一年港府如何把握收回亚视牌照的契机，将免费电视市场拨乱反正，向市民彰示公平、公正、高效，既是港府公信力的又一次考验，亦是赢回民信的机会。(A09)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元