港报社评：不予亚视续牌是适当决定--文汇报4月2日

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
行政会议昨日决定不予亚视续牌。事实上，政府已经给亚视充分时间挽救危机，可惜亚视严重的财政问题始终未能解决，表现不符公众期望，能否维持正常营运存疑，不获续牌虽令人惋惜，但行会决定是适当的，也是可以理解的。
亚视近年的经营管理一直备受关注，节目品质持续下滑，经常重播节目，收视率不断走向低落。2014年底，亚视出现持续的欠薪事件，亚视有否足够的财政能力经营下去受到各方怀疑。鉴于亚视的现状，通讯局在去年11月4日已按既定程序，向行会提交建议，行会考虑了广播条例的规定，已向亚视发出不予续牌通知书。亚视为力挽狂澜，向通讯局和政府表示，正积极寻找新股东，希望能够重整旗鼓，并向政府建议，以今年3月31日作为最后限期，在限期前提交改革计划。政府在参考过各方面意见后，接纳了亚视的建议，给予其自救的机会。
直至前日期限届满，亚视仍没法提交任何具体改善建议。与此同时，亚视员工薪金被拖欠的问题，明显不符香港法例，没有依法履行雇主责任，社会上对此意见最大，特区政府亦高度重视。亚视的管理没有出现令人信服的改善，再拖下去也没有意义，倒不如收回亚视的经营牌照重新招标，引入有财力、有经验、有承担的电视经营者。特区政府已给予亚视很多时间挽回败局，但是亚视未能找寻到合适的＂白武士＂，错过了宝贵的时间和机遇。行政会议正式决定不予亚视续牌，符合法律和程序公义。
免费电视牌照重新招标到新电视节目推出需时，政府应尽快展开有关招标、审批程序，择优采用，早日填补亚视停播造成的电视业空白，满足市民获取资讯、娱乐的需要。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元