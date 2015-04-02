港报社评：不予亚视续牌是适当决定--文汇报4月2日

行政会议昨日决定不予亚视续牌。事实上，政府已经给亚视充分时间挽救危机，可惜亚视严重的财政问题始终未能解决，表现不符公众期望，能否维持正常营运存疑，不获续牌虽令人惋惜，但行会决定是适当的，也是可以理解的。

亚视近年的经营管理一直备受关注，节目品质持续下滑，经常重播节目，收视率不断走向低落。2014年底，亚视出现持续的欠薪事件，亚视有否足够的财政能力经营下去受到各方怀疑。鉴于亚视的现状，通讯局在去年11月4日已按既定程序，向行会提交建议，行会考虑了广播条例的规定，已向亚视发出不予续牌通知书。亚视为力挽狂澜，向通讯局和政府表示，正积极寻找新股东，希望能够重整旗鼓，并向政府建议，以今年3月31日作为最后限期，在限期前提交改革计划。政府在参考过各方面意见后，接纳了亚视的建议，给予其自救的机会。

直至前日期限届满，亚视仍没法提交任何具体改善建议。与此同时，亚视员工薪金被拖欠的问题，明显不符香港法例，没有依法履行雇主责任，社会上对此意见最大，特区政府亦高度重视。亚视的管理没有出现令人信服的改善，再拖下去也没有意义，倒不如收回亚视的经营牌照重新招标，引入有财力、有经验、有承担的电视经营者。特区政府已给予亚视很多时间挽回败局，但是亚视未能找寻到合适的＂白武士＂，错过了宝贵的时间和机遇。行政会议正式决定不予亚视续牌，符合法律和程序公义。

免费电视牌照重新招标到新电视节目推出需时，政府应尽快展开有关招标、审批程序，择优采用，早日填补亚视停播造成的电视业空白，满足市民获取资讯、娱乐的需要。(A06)