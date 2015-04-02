更新版 1-俄罗斯经济：今明两年料均萎缩，中期前景黯淡--世行报告

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
世界银行表示，若根据比较乐观的假设情况，2015年平均油价每桶65.5美元，2016年68.7美元，那么今年经济将萎缩2.9%，2016年则料仅微幅成长0.1%。
在其最新的预测中，已假设俄罗斯在2015年和2016年仍受到制裁。
世界银行表示，这些制裁对俄罗斯带来长期的伤害，即使在制裁解除后，这样的伤害可能还会持续下去。其援引南非的例子，该国在1980年代遭到制裁，造成投资大幅衰退。
以俄罗斯来说，制裁可能加剧当前投资不足的问题。
“低投资需求暗示俄罗斯经济的结构性问题更加严重，而且可能仅小幅成长的新时代已经来临了，”该报告表示。
该行并警告，今年预估的3.8%预算赤字，可能使得预算中的储备基金(Reserve Fund)“大为减少”。
该行并预测今年资本和金融帐赤字为1,220亿美元，反映出俄罗斯的资本持续大举外流，仅由740亿美元的经常帐盈余部分弥补。(完) (编译 郑茵/戴素萍 审校 王兴亚/张若琪)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元