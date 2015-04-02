更新版 1-俄罗斯经济：今明两年料均萎缩，中期前景黯淡--世行报告

世界银行表示，若根据比较乐观的假设情况，2015年平均油价每桶65.5美元，2016年68.7美元，那么今年经济将萎缩2.9%，2016年则料仅微幅成长0.1%。

在其最新的预测中，已假设俄罗斯在2015年和2016年仍受到制裁。

世界银行表示，这些制裁对俄罗斯带来长期的伤害，即使在制裁解除后，这样的伤害可能还会持续下去。其援引南非的例子，该国在1980年代遭到制裁，造成投资大幅衰退。

以俄罗斯来说，制裁可能加剧当前投资不足的问题。

“低投资需求暗示俄罗斯经济的结构性问题更加严重，而且可能仅小幅成长的新时代已经来临了，”该报告表示。

该行并警告，今年预估的3.8%预算赤字，可能使得预算中的储备基金(Reserve Fund)“大为减少”。