亚洲经济：中国向斯里兰卡提供逾10亿美元新资金，尽管港口城项目暂停

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透科伦坡4月2日 - 一名斯里兰卡政府发言人周三表示，继中国在斯里兰卡首都科伦坡的一个高端地产项目暂停后，中国承诺向斯里兰卡提供逾10亿美元新资金。
发言人Rajitha Senaratne称，在科伦坡郊区修建一条公路的中国企业也已同意，将该项目5.2亿美元的成本削减300亿卢比(2.2573亿美元)。该发言人在报告斯里兰卡总统迈特里帕拉·西里塞纳(Maithripala Sirisena)上周访华成果时表示。
西里塞纳今年1月上台后着手调整前任政府的亲华外交政策，从而使该国与其最大投资人--中国的关系有所降温。
就在他访华之前数周，斯里兰卡政府刚刚叫停14亿美元的科伦坡港口城项目，理由是政府审批程序不符。该项目是中国国家主席习近平去年9月访问斯里兰卡时启动的。
暂停港口城项目使中斯两国关系陷入紧张。中方称该项目符合当地法律，并警告称取消该项目将会使外国投资者却步。
“习近平和其他中方官员在讨论中没有提及港口城项目，”Senaratne对记者表示。
“但总统西里塞纳解释说，在考虑有关环境、法律、土地所有权以及国家和地区安全的问题之后，斯里兰卡会研究此事。”(完) (编译 王颖；审校 屈桂娟)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元