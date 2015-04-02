澳新汇市：两国货币处于守势，受累于大宗商品价格下跌

由于本周铁矿石价格屡创新低，因此市场益发认为可能降息。

市场上也担心中国钢厂减产将会抑制原物料的需求。

新西兰元兑美元 亦处于守势，报约0.7452美元，在海外市场震荡交投中曾低见两周低位0.7392。

新西兰元也有自己的大宗商品问题，在恒天然(Fonterra)最新的标售中，乳品价格已连续第二次大幅下跌。