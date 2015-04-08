重温稿-路透调查：更多分析师预计英国央行在2016年初以前将按兵不动

香港个股：华能新能源拟配股筹约22亿港元，集资作一般企业用途
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
* 75位受访分析师中无人预计英国央行将在4月9日采取行动
* 英国央行首次升息料在2016年第一季
* 英国央行仅会逐步升息，2017年底时料为2.0%
路透伦敦4月1日 - 路透调查显示，越来越多的分析师认为，英国央行明年之前在利率方面将一直按兵不动，因其等待英国经济复苏站稳脚跟而且通胀上升。
过去一周路透调查了75位分析师，其中无一人预计英国央行将在4月9日的下次货币政策委员会(MPC)会议上对利率采取行动。目前英国指标利率处于纪录低位0.5%。
分析师预估中值为首次升息将在2016年初，届时也仅将升息25个基点。63位分析师中的35位预计，在明年1月前央行不会有任何行动，但在3月会议前的调查中，61位分析师中的28位这样认为。
“短期通胀较低及英镑强势促使MPC更加谨慎，首次升息可能推迟到通胀预期的下行风险完全消退时，”CA-CIB的Slavena Nazarova在给客户的报告中称。
“我们已将首次升息预期推迟至2016年第一季。”
**油价下跌**
去年年底英国经济以快于预期的速度扩张，预计直至2016底经济将一直维持强劲。
但油价大跌带动全球通胀下挫，促使全球20多家央行今年放宽政策。
英国2月CPI年增率降至零，为有史以来头一次，但未来几季料将上升。
“2016年2月前CPI通胀率将回升至目标位上方...”ADM Investor Services的Stephen Lewis称。英国央行的通胀率目标为2%。
另外就像决策者一再强调的那样，利率的调整可能将是循序渐进的。调查显示，明年底利率仅将为1.25%，2017年底为2.0%。金融危机前其高达5.75%。
英国央行总裁卡尼上周表示，下次利率调整将是上调。所有受访分析师均与卡尼意见一致，认为下次将是升息。
荷兰合作银行的Jane Foley称，“没有迹象显示通缩预期是种威胁，所以尚未出现降息的真正风险。”(完)
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减 少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/10 5,263.8 3,693.7 8,957.5 -53.8 3,052.79 5/9 5,289.2 3,722.1 9,011.3 -19.0 3,080.53 5/8 5,293.4 3,736.9
路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。