美国个股：欧盟酝酿对谷歌提起反垄断诉讼--华尔街日报

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透4月1日 - 华尔街日报周三援引知情人士的话报导，欧洲竞争监管机构正酝酿在未来几周对谷歌(Google) 提起反垄断诉讼。
报导引述知情人士称，欧盟执委会目前正在征求已对谷歌提起诉讼的公司的允许，公布这些公司之前提交的一些保密信息。
据报导，反垄断专家称上述请求是正式反垄断指控正在酝酿之中的强烈信号。
记者未能立即联系到谷歌对此置评。
这家美国搜索引擎巨头已陷入欧盟反垄断调查五年之久，期间调查曾数次中断，并引起政治上的轩然大波。
欧盟议员去年11月压倒性支持一项要求反垄断监管机构分拆谷歌的动议，美国驻欧盟使团则表态，政界人士不应影响调查。
谷歌任命一组专家为其如何适应欧盟“被遗忘权”法规提供咨询，这组专家2月时建议，仅在谷歌的欧洲网站中删除相关链接。
但欧洲隐私监管机构则希望，谷歌和微软 “必应(Bing)”等互联网搜索引擎应在全球范围内删除相关搜索结果，而不仅仅是在欧洲。(完) (编译 刘秀红；审校 杜明霞)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元