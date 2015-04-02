美国个股：欧盟酝酿对谷歌提起反垄断诉讼--华尔街日报

路透4月1日 - 华尔街日报周三援引知情人士的话报导，欧洲竞争监管机构正酝酿在未来几周对谷歌(Google) 提起反垄断诉讼。

报导引述知情人士称，欧盟执委会目前正在征求已对谷歌提起诉讼的公司的允许，公布这些公司之前提交的一些保密信息。

据报导，反垄断专家称上述请求是正式反垄断指控正在酝酿之中的强烈信号。

记者未能立即联系到谷歌对此置评。

这家美国搜索引擎巨头已陷入欧盟反垄断调查五年之久，期间调查曾数次中断，并引起政治上的轩然大波。

欧盟议员去年11月压倒性支持一项要求反垄断监管机构分拆谷歌的动议，美国驻欧盟使团则表态，政界人士不应影响调查。

谷歌任命一组专家为其如何适应欧盟“被遗忘权”法规提供咨询，这组专家2月时建议，仅在谷歌的欧洲网站中删除相关链接。

但欧洲隐私监管机构则希望，谷歌和微软 “必应(Bing)”等互联网搜索引擎应在全球范围内删除相关搜索结果，而不仅仅是在欧洲。(完) (编译 刘秀红；审校 杜明霞)