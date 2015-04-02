中国货币市场：流动性暖意不改资金价格再下一城，隔夜回购跌破3%

路透上海4月2日 - 中国银行间市场周四早盘资金面持续宽松；充裕供给之下主要回购利率继续快速下行，隔夜回购加权平均利率跌破3%整数关，为近两个月来首现，七天加权利率亦创下三个半月来低点，且已与公开市场七天期逆回购利率基本接轨。

交易员表示，本周央行公开市场延续净投放继续释放宽松信号，而且在开盘价不断跳低的引导下，资金价格亦一路下行。不过短期内仍需注意下一轮IPO何时启动这一不确定因素，但在央行维护之下，资金供需大局出现逆转的可能性较小。

“需求方是以隔夜资金为主，出钱的五天左右较多，都不难借，”上海一券商交易员表示。

上海一银行交易员称，早间央行公开市场操作仍属平稳，在资金本身已很宽松之时继续维持小量净投放，显示央行对流动性的呵护之意。逆回购利率持稳亦在预料之中，因近期需求端压力较为缓和且供给充分，资金价格趋于下行，已无需公开市场调价予以更多引导。

今日银行间质押式回购利率开盘价继续明显走低，并拉动加权利率进一步下滑，其中七天回购利率最新加权 报3.5606%，创下去年12月17日以来的低点。

中国央行公开市场今日进行了250亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持稳在3.55%。据此计算，本周公开市场净投放资金50亿元，实现连续第二周小幅净投放。

上述券商交易员提到，短期内影响资金面的不确定因素是新一轮IPO何时重启及其规模，但以目前的流动性充裕程度，应该能应对一定规模的IPO冲击。届时资金价格虽可能出现波动，但出现趋势性改变的概率较低。

中国人民银行上海分行和上海市财政局周三公告，上海财政局近期将进行今年第二期国库现金管理招标，招标金额400亿元人民币，期限六个月。国库现金定期存款招标此前一直以财政部为主，地方政府层面的非常少见。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9273 3.0173 -9.00

七天 3.5606 3.7129 -15.23

14天 4.0256 4.1882 -16.26

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9900 1.2600 +173.00

七天 2.7600 2.6100 +15.00

14天 3.7800 3.5000 +28.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0500 3.2100 -16.00

七天 3.6700 3.8000 -13.00

14天 4.0700 4.2200 -15.00

Shibor

其中:隔夜 2.9950 3.0870 -9.20

七天 3.6350 3.7540 -11.90

三个月 4.8975 4.8975 +0.00