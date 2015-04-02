澳洲经济：2月止三个月的职位空缺数触及30个月高位

路透悉尼4月2日 - 澳洲截止到2月的三个月中职位空缺数量增加0.8%，达到2012年底以来高位，显示劳动力需求改善出现一些希望迹象。

澳洲统计局周四公布的数据显示，2月止三个月经季节调整职位空缺总数升至151,700个，11月止三个月为150,500个。

2月止三个月职位空缺数较上年同期增加6.3%。

这一期间民间部门职位空缺数增加0.3%至138,300个，也创下30个月高位。

公共部门职位空缺增长5.6%至13,300个，不过仍处在历史较低水平。之前由于联邦和地方政府紧缩开支，公共部门就业受到抑制。

分析师对职位空缺数据颇为重视，认为这是一个反映劳动力需求以及就业市场转折点的可靠的领先指标。(完)