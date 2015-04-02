日本股市：日经指数上涨逾1.5%，因空头回补及看好日央行出手买股

交易员指出，看好日本央行在市场疲弱之际将买进股票，这亦支撑市 场人气。 央行数据显示，周三买进352亿日圆的上市交易基金(ETF)。当日大盘 跌至三周低位。 银行股上涨，因投资者在近期下跌后反手买进，瑞穗金融集团 <8411 .T>涨1.7%，三井住友金融集团 则劲升2.4%。 东证股价指数 上涨1.6%，报1,553.49点。JPX-日经400指数<. JPXNK400>升1.7%，至14,126.90点。(完)