《焦点》铁矿石价格重挫，为促使澳洲央行降息再加一把火

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
铁矿石大省西澳大利亚州正被迫延迟征收采矿权利金，这料将支持数以万计的工作岗位；矿业曾经让澳洲免于受到全球金融危机最坏状况的冲击。
摩根大通首席经济学家Stephen Walters援引澳洲国库部的估算称，铁矿石价格每下跌10美元，澳大利亚国家预算将减少多达30亿澳元。
“铁矿石价格已累计下跌70%，对税收的最终拖累达到300亿澳元，”Walters说。
这只会让澳洲国库部长霍基面临更大压力，得在5月份发布的年度预算中决定是通过节省开支、还是提高税收以达到财政目标，同时需要确保上述拖累不会损害本已疲软的经济。
“在财政政策被收紧后，为经济提供支持的重担就落到货币政策上了。”(完) (编译 王兴亚/李爽/秦德兴; 审校 孙茉莉/郑茵/张明钧)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元