《焦点》铁矿石价格重挫，为促使澳洲央行降息再加一把火

铁矿石大省西澳大利亚州正被迫延迟征收采矿权利金，这料将支持数以万计的工作岗位；矿业曾经让澳洲免于受到全球金融危机最坏状况的冲击。

摩根大通首席经济学家Stephen Walters援引澳洲国库部的估算称，铁矿石价格每下跌10美元，澳大利亚国家预算将减少多达30亿澳元。

“铁矿石价格已累计下跌70%，对税收的最终拖累达到300亿澳元，”Walters说。

这只会让澳洲国库部长霍基面临更大压力，得在5月份发布的年度预算中决定是通过节省开支、还是提高税收以达到财政目标，同时需要确保上述拖累不会损害本已疲软的经济。