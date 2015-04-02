台湾汇市：台币盘初实质交投随韩元区间偏多，量缩静待非农及长假变数厘清

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透台北4月2日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投区间偏升。汇银人士表示，由于美国民间就业数据增幅不如预期，打击美元多头气势并带动韩元等亚币盘初跳涨，台币实质交易也靠向区间高位，不过美国非农就业数据及长假等变数当前，市场交投量缩观望气氛转浓。
他们指出，早盘台币实质交易随韩元趋升，且台股反弹大涨逾百点亦利于台币区间偏多，但长假在即略影响追价买盘意愿，及进口商在31.250附近的美元买盘仍强，今日台币实质交易料续在既有区间狭幅整理。
〞万一非农出现什么大好或大坏，长假前乾脆不要HOLD部位。”一位民营银行交易员说。
4月3日(周五)至4月6日(周一)，因儿童节及清明假期落于周六及周日，周五及周一各补假一日，金融市场休市。
民间就业服务机构ADP周三发布的报告显示，美国3月民间就业人数增加18.9万人，为2014年1月以来的最低增幅。供应管理协会3月制造业指数降至51.5，为2013年5月以来最低。
本地时间10:06，台北外汇成交量约为1.44亿美元，交投仍算平稳；韩国韩元 盘初报1,097，上日收在1,102.4。同时间，台股 大涨1.22%报9,621.71点。
市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.250-31.300间交投。早盘主要交易区间落在31.255-31.279；上交易日区间则在31.266-31.309。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大。一个月远汇报价 暂在31.200/31.210左右，上日纽约盘收在31.209。
交易员预测今日集中交易区间：
•31.250-31.300
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路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元