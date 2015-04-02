台湾汇市：台币盘初实质交投随韩元区间偏多，量缩静待非农及长假变数厘清

路透台北4月2日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投区间偏升。汇银人士表示，由于美国民间就业数据增幅不如预期，打击美元多头气势并带动韩元等亚币盘初跳涨，台币实质交易也靠向区间高位，不过美国非农就业数据及长假等变数当前，市场交投量缩观望气氛转浓。

他们指出，早盘台币实质交易随韩元趋升，且台股反弹大涨逾百点亦利于台币区间偏多，但长假在即略影响追价买盘意愿，及进口商在31.250附近的美元买盘仍强，今日台币实质交易料续在既有区间狭幅整理。

〞万一非农出现什么大好或大坏，长假前乾脆不要HOLD部位。”一位民营银行交易员说。

4月3日(周五)至4月6日(周一)，因儿童节及清明假期落于周六及周日，周五及周一各补假一日，金融市场休市。

民间就业服务机构ADP周三发布的报告显示，美国3月民间就业人数增加18.9万人，为2014年1月以来的最低增幅。供应管理协会3月制造业指数降至51.5，为2013年5月以来最低。

本地时间10:06，台北外汇成交量约为1.44亿美元，交投仍算平稳；韩国韩元 盘初报1,097，上日收在1,102.4。同时间，台股 大涨1.22%报9,621.71点。

市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.250-31.300间交投。早盘主要交易区间落在31.255-31.279；上交易日区间则在31.266-31.309。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大。一个月远汇报价 暂在31.200/31.210左右，上日纽约盘收在31.209。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.250-31.300

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