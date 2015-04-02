《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月2日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *浙江物产集团 100 15 175天 4/3-4/7簿记 兴业银行 AAA(中诚信国际)4/8 4/9 (2015年第五期) 渤海银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *浙江物产集团 100 15 175天 4/3簿记建档 中国银行 AAA(中诚信国际)4/8 4/9 (2015年第六期) 浦发银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *上海电力 100 15 189天 4/7簿记建档 浦发银行 AAA 4/8 4/9

中国银行 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *国都证券 25 9 3 4/8招标 中信建投证券 AA+ 4/9 4/10

(最高发行余额) ======================================================================================= *华融证券 30 10 3 4/8招标 邮储银行等 AA+ 4/9 4/10

(最高发行余额) ======================================================================================= *成都兴蓉投资 4 1 6 4/8簿记建档 广发银行 AA+ 4/9 4/10 (2015年第二期) ======================================================================================= *成都兴蓉投资 4 1 6 4/8簿记建档 广发银行 AA+ 4/9 4/10 (2015年第三期) ======================================================================================= *奇瑞汽车 54 20 12 4/8簿记建档 国开行 AA 4/10 4/13

工商银行 ======================================================================================= *国电集团 43 43 12 4/8簿记建档 中国银行 AAA 4/10 4/13

工商银行 ======================================================================================= *天沃科技 8 3 12 4/8簿记建档 建设银行 AA 4/9 4/10 ======================================================================================= *安徽省投资 30 20 12 4/8簿记建档 光大银行 AAA 4/9 4/10 集团 ======================================================================================= *华能国际 50 50 12 4/10簿记建档 建设银行 AAA 4/13 4/14 ======================================================================================= *首都旅游集团 21 9 12 4/8簿记建档 中信银行 AAA 4/10 4/13 ======================================================================================= *南钢股份 30 10 12 4/8簿记建档 浦发银行 AA 4/10 4/13

国泰君安证券 ======================================================================================= 中煤集团 13 6 12 4/3簿记建档 浦发银行 AA+ 4/7 4/8 山西华昱能源 ======================================================================================= 山东玉皇化工 9 5 12 4/3簿记建档 建设银行 AA 4/7 4/8 ======================================================================================= 广发证券 124 30 3 4/3招标 农业银行等 AAA 4/7 4/8 (最高发行余额) ======================================================================================= 昆山经济技术 23 10 12 4/3簿记建档 建设银行 AA+ 4/7 4/8 开发区资产经营 ======================================================================================= 甘肃省 15 15 12 4/3簿记建档 浦发银行 AAA 4/7 4/8 国有资产投资集团 ======================================================================================= 龙洲股份 4.5 2 12 4/3簿记建档 招商银行 AA- 4/8 4/9 ======================================================================================= 长江南京 6.2 1 12 4/7簿记建档 农业银行 AA- 4/8 4/9 航道工程局 ======================================================================================= 财通证券 18 4.5 3 4/7招标 中信银行 AA+ 4/8 4/9

(最高发行余额) ======================================================================================= 常州投资集团 10 5 12 4/7簿记建档 中信银行 AA 4/9 4/10 ======================================================================================= 花园集团 10 5 12 4/7簿记建档 农业银行 AA 4/9 4/10 ======================================================================================= 京城机电控股 27 17 9 4/9簿记建档 中信银行 AA+ 4/10 4/13

北京银行 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *亚泰集团 20 10 5 4/10簿记建档 广发银行 AA 4/13 4/14 ======================================================================================= *龙岩工贸 6 3 5 4/8簿记建档 国开行 AA 4/9 4/10 发展集团 交通银行 ======================================================================================= *绍兴城建 10 6.6 5 4/8簿记建档 国开行 AA+ 4/9 4/10 投资集团 ======================================================================================= *中国有色 60 30 永续中票 4/8簿记建档 工商银行 AAA 4/10 4/13 矿业集团 渤海银行

(品种一、二初始发行规模各15亿元，可双向回拨)

(品种一每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp)

(品种二每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= *合肥华泰集团 8 2 3 4/8簿记建档 浦发银行 AA- 4/9 4/10

======================================================================================= 冀中能源 10 10 5 4/7簿记建档 交通银行 AA 4/9 4/10 邯郸矿业集团 (冀中能源集团担保) ======================================================================================= 沈阳机床 5 5 5 4/7簿记建档 浦发银行 AA 4/9 4/10 ======================================================================================= 中航机电系统 35 15 5 4/7簿记建档 工商银行 AAA 4/8 4/9

中信银行 ======================================================================================= 内蒙古高等级 60 30 永续中票 4/7-4/8簿记 招商银行 AA+ 4/9 4/10 公路建设开发 (品种一、二初始发行规模分别为20亿元和10亿元，可双向回拨)

(品种一每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年期票面利率上调300bp)

(品种二每7年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第8年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 江苏阳光 7 7 3 4/9-4/10簿记 工商银行 AA- 4/13 4/14

北京银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)