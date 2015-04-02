中国金融：金融搜索平台融360探讨国内上市可行性，优先考虑主板上市

路透上海4月2日 - 中国金融搜索网络平台--融360的联合创始人、首席执行官（CEO）叶大清周四表示，管理层正在认真探讨在国内A股上市的可行性和业务运营的影响，未来将优先考虑主板上市。

目前融360管理层正在积极和投资人、法律、证券界人士和监管部门探讨国内上市的可行性，以及业务如何更好地配合。他认为，政策层面的突破一定会很快发生，因此对于互联网金融创业企业来说，必须做好上市的思想准备和业务筹划。

“公司的用户、客户、团队、注册地和长期市场空间等都在国内，出于品牌影响力提升、上市门槛或松动等因素，一定会优先考虑A股上市。”他称。

他表示，上市是一个公司的成人礼，以前是中国的互联网公司大多到国外去“结婚”，导致“中国自己养大的娃娃流落他乡”。而且中国的老百姓也被剥夺了投资本土好公司的机会。现在监管层的观念在改变，中国的创业公司在国内上市的前景变得无比的接近。

近期中国证监会主席助理张育军在对融360进行调研后，曾对融360发出明确邀请，希望融360和阿里巴巴蚂蚁金服一起，成为第一批在国内上市的互联网金融公司。

但是包括融360在内的很多互联网金融平台，盈利短期内很难实现。按照目前的制度安排，主板上市要求企业最近三年盈利，创业板上市要求至少一年盈利，因此相当多互联网公司在沪深上市有明显障碍。融360目前仍未盈利，而且据叶大清透露，公司在2017年以前都不会考虑盈利。

目前中国证监会正在推动在创业板设立专门层次，允许一些尚未盈利但符合条件的互联网和科技创新企业在新三板挂牌一年后到创业板上市。上证所亦多次表态，计划建立新兴产业板，上市标准更加多元化，例如采用如“市值+营业收入+利润”，或“市值+营业收入+流动性”等财务标准。