中国债市：上海财政局将进行400亿元国库现金定存招标，期限六个月

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透上海4月2日 - 中国人民银行上海分行和上海市财政局周三公告，上海财政局近期将进行今年第二期国库现金管理招标，招标金额400亿元人民币，期限六个月。
刊登在央行上海总部网站的公告显示，符合条件的本市商业银行可于下周二（4月7日）到上海市财政局领取招标文件，并按招标文件规定做好投标工作。
上海市财政局今年1月末发布《上海市国库现金管理操作细则》，规定该市国库现金管理定期存款招标，期限在一年以内。
国库现金定期存款招标此前一直以财政部为主，地方政府层面的非常少见。去年财政部共进行了12期国库现金定期存款招标，期限包括三、六和九个月三种，总额6,200亿元。2013年、2012年和2011年的操作量分别为4,300亿元、6,900亿元和4,500亿元。
在中国国务院要求盘活存量解决融资贵的顶层设计思路指导下，中国财政部今年再出创新举措：批准上海、北京、深圳、广东、黑龙江和湖北六省市进行地方国库现金的招标试点。
而央行上海分行2月初公告称，将公开进行400亿元人民币国库现金定期存款，期限六个月。另据上海市财政局的信息，此次招标的国库现金，是指上海市、区（县）政府存放在同级国库的财政资金。
但这并非地方政府首次进行国库现金定存招标。北京财政局信息显示，该市曾于去年12月进行过一次地方国库现金定存招标，金额300亿元，期限一年。(完)
参看相关细节，请点选央行上海总部网站 here年上海市国库现金管理（第二期）招标公告.pdf (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元