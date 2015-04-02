中国债市：上海财政局将进行400亿元国库现金定存招标，期限六个月

路透上海4月2日 - 中国人民银行上海分行和上海市财政局周三公告，上海财政局近期将进行今年第二期国库现金管理招标，招标金额400亿元人民币，期限六个月。

刊登在央行上海总部网站的公告显示，符合条件的本市商业银行可于下周二（4月7日）到上海市财政局领取招标文件，并按招标文件规定做好投标工作。

上海市财政局今年1月末发布《上海市国库现金管理操作细则》，规定该市国库现金管理定期存款招标，期限在一年以内。

国库现金定期存款招标此前一直以财政部为主，地方政府层面的非常少见。去年财政部共进行了12期国库现金定期存款招标，期限包括三、六和九个月三种，总额6,200亿元。2013年、2012年和2011年的操作量分别为4,300亿元、6,900亿元和4,500亿元。

在中国国务院要求盘活存量解决融资贵的顶层设计思路指导下，中国财政部今年再出创新举措：批准上海、北京、深圳、广东、黑龙江和湖北六省市进行地方国库现金的招标试点。

而央行上海分行2月初公告称，将公开进行400亿元人民币国库现金定期存款，期限六个月。另据上海市财政局的信息，此次招标的国库现金，是指上海市、区（县）政府存放在同级国库的财政资金。

但这并非地方政府首次进行国库现金定存招标。北京财政局信息显示，该市曾于去年12月进行过一次地方国库现金定存招标，金额300亿元，期限一年。(完)

参看相关细节，请点选央行上海总部网站 here年上海市国库现金管理（第二期）招标公告.pdf (发稿 边竞; 审校 林高丽)