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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 10:49 BJT

韩国股市：早盘小幅上涨，受能源和化工类股涨势拉抬

“业绩好转的预期推动能源股上扬，此外美国油价周三最多跳涨了5%
也带来助力，”NH investment & Securities的分析师Choi Ji-hwan说。
    
    SK Innovation 跳涨2.5%，S-Oil 涨2.1%。(
完)

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