韩国汇市：韩元兑美元升至一个月高位，因美国数据疲弱

韩国央行周四公布的数据显示，2月经季节调整后的经常帐盈余连续 两个月创新高，因出口增加而进口下降。 美国民间部门3月新增就业人数为逾一年来最低，制造业活动也触及 近两年低位，这些新迹象表明第一季经济成长大幅减速。 0220GMT，三年期公债6月期约 微跌0.01点，至109.47。 0220GMT 上日收市价 ------------------------------------------------------- 韩元/美元 1,097.9 1,102.4 日圆/韩元 9.1828/891 9.1610 韩国公债期货 * 109.47 109.48 韩国综合股价指数 2,037.60 2,028.45 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完) 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉/于春红)