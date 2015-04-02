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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 10:51 BJT

韩国汇市：韩元兑美元升至一个月高位，因美国数据疲弱

韩国央行周四公布的数据显示，2月经季节调整后的经常帐盈余连续
两个月创新高，因出口增加而进口下降。 
    
    美国民间部门3月新增就业人数为逾一年来最低，制造业活动也触及
近两年低位，这些新迹象表明第一季经济成长大幅减速。  
  
    
    0220GMT，三年期公债6月期约 微跌0.01点，至109.47。
    
                                   0220GMT    上日收市价
    -------------------------------------------------------
    韩元/美元              1,097.9        1,102.4
    日圆/韩元       9.1828/891         9.1610
    韩国公债期货 *          109.47         109.48
    韩国综合股价指数     2,037.60       2,028.45
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校　孙茉莉/于春红)

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