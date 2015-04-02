版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 10:48 BJT

台湾股市：长假前大盘普涨，追随海外股市升势

路透台北4月2日 - 台湾股市周四盘中上扬，追随海外股市涨势。
    
    0232GMT，加权股价指数 涨1.14%报9,615.84点。周三收低0.8
2%。
    
    大盘普涨，电子类指数 升1.4%，金融保险类指数 涨1.
02%。
    
    台湾金融市场周五到下周一将因公共假日休市，4月7日市场将恢复正
常交易。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐