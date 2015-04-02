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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 10:51 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲盘交投淡静，呈区间盘整

0225GMT
    
    * 美元指数在亚洲市场呈现短十字星形态，开低0.1%
    * 动能指标显示5日、10日及20日移动均线走势冲突，20日波林格区 
间收窄
    * 信号未显示出明显倾向，表明后市宽幅震荡盘整
    * 5日移动均值和上日低点97.98/00，然后周二低点97.93是初步支撑
位
    * 周二高点98.66、之后是3月跌势的61.8%回档位98.77为阻力位
    * 图表(link.reuters.com/bew44w)
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 高琦)

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