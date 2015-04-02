《汇市简讯》美元指数在亚洲盘交投淡静，呈区间盘整

0225GMT * 美元指数在亚洲市场呈现短十字星形态，开低0.1% * 动能指标显示5日、10日及20日移动均线走势冲突，20日波林格区 间收窄 * 信号未显示出明显倾向，表明后市宽幅震荡盘整 * 5日移动均值和上日低点97.98/00，然后周二低点97.93是初步支撑 位 * 周二高点98.66、之后是3月跌势的61.8%回档位98.77为阻力位 * 图表(link.reuters.com/bew44w) (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 高琦)