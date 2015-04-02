亚洲金融：葡萄牙正式申请作为意向创始成员国加入亚投行

路透上海4月2日 - 据中国财政部周三晚间发布的一则公告称，葡萄牙正式申请作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行(亚投行)。

已有40多个国家申请加入亚投行，但美国和日本仍缺席。

亚投行被认为会对世界银行和亚洲开发银行构成挑战。美国在这两个组织拥有相当大的影响力。