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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 11:22 BJT

《全球市场》亚洲股市上涨，聚焦美国非农就业数据

油价下跌，回吐上日部分凌厉涨幅，此前美国原油产量两个月来首次下滑。

美国原油期货 跌1.2%至每桶49.49美元，周三大涨逾5%。布兰特原油 跌1.1%至56.47美元，上日涨3.6%。

现货金 徘徊在略高于1,200美元的水准，守住上日因美国经济数据疲弱影响而创下的两个月来最大升幅。(完) (编译 李春喜/高琦/刘秀红/王丽鑫/张若琪 审校 王洋/郑茵/王兴亚/许娜)

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