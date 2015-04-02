《全球汇市》美元承压，受美国民间就业及制造业数据欠佳拖累

加元/美元 最新报1.2610加元，延续自本周低点1.2784加元回升的走势，周三原油价格一度跳涨多达5%。

澳元 下跌0.3%至0.7579美元水准，距离六年低点0.7561仅咫尺之遥，因铁矿石价格创下新低。铁矿石是澳洲最大的出口获利产品。

澳洲央行可能会进一步放宽政策的市场预期，亦让澳元处于守势。

新西兰恒天然本月首次国际乳品标售的价格下跌，受供给增加的打压。恒天然为全球最大乳制品出口商。

这导致新西兰元兑美元 在海外市场跌制两周低点.07392，之后回升至0.7451。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0767 1.0762 +0.05 -10.99 1.2097

美元/日圆 119.68 119.75 -0.06 +0.00 119.68

欧元/日圆 128.86 128.87 -0.01 -11.00 144.78

美元/瑞郎 0.9653 0.9665 -0.12 -2.90 0.9941

英镑/美元 1.4832 1.4821 +0.07 -4.76 1.5573

美元/加元 1.2606 1.2619 -0.10 +8.50 1.1618

澳元/美元 0.7575 0.7597 -0.29 -7.26 0.8168

新西兰元/美元 0.7446 0.7448 -0.03 -4.50 0.7797

澳元/日圆 90.660 90.970 -0.34 -7.25 97.750

新西兰元/日圆 89.110 89.190 -0.09 -4.50 93.310

英镑/日圆 177.51 177.48 +0.02 -4.76 186.38

澳元/新西兰元 1.0171 1.0189 -0.18 -2.85 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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