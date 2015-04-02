《全球汇市》美元承压，受美国民间就业及制造业数据欠佳拖累

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
加元/美元 最新报1.2610加元，延续自本周低点1.2784加元回升的走势，周三原油价格一度跳涨多达5%。
澳元 下跌0.3%至0.7579美元水准，距离六年低点0.7561仅咫尺之遥，因铁矿石价格创下新低。铁矿石是澳洲最大的出口获利产品。
澳洲央行可能会进一步放宽政策的市场预期，亦让澳元处于守势。
新西兰恒天然本月首次国际乳品标售的价格下跌，受供给增加的打压。恒天然为全球最大乳制品出口商。
这导致新西兰元兑美元 在海外市场跌制两周低点.07392，之后回升至0.7451。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0767 1.0762 +0.05 -10.99 1.2097
美元/日圆 119.68 119.75 -0.06 +0.00 119.68
欧元/日圆 128.86 128.87 -0.01 -11.00 144.78
美元/瑞郎 0.9653 0.9665 -0.12 -2.90 0.9941
英镑/美元 1.4832 1.4821 +0.07 -4.76 1.5573
美元/加元 1.2606 1.2619 -0.10 +8.50 1.1618
澳元/美元 0.7575 0.7597 -0.29 -7.26 0.8168
新西兰元/美元 0.7446 0.7448 -0.03 -4.50 0.7797
澳元/日圆 90.660 90.970 -0.34 -7.25 97.750
新西兰元/日圆 89.110 89.190 -0.09 -4.50 93.310
英镑/日圆 177.51 177.48 +0.02 -4.76 186.38
澳元/新西兰元 1.0171 1.0189 -0.18 -2.85 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍/汪红英/戴素萍/张明钧; 审校 王丽鑫/于春红/郑茵)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元