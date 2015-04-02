中国金融：网贷公司拍拍贷完成C轮融资，获君联、红杉等近亿美元注资

路透上海4月2日 - 中国知名网贷公司--拍拍贷周四宣布完成C轮融资，获得君联资本和海纳亚洲领投、红杉资本等跟投的风险投资团队近1亿美元的注资。这是中国P2P网贷行业兴起以来首家获得C轮融资的平台。

拍拍贷首席执行官（CEO）张俊指出，此次融资后，拍拍贷将继续投资于风控系统和征信体系建设。随着客户规模迅速扩大，预计今年底公司将会达到盈亏平衡点，之后转入盈利期，不过短期拍拍贷不会主动追求盈利规模。

“目前公司主要精力集中在业务上，上市还未到时候。”他在新闻会上表示，“市场环境好，就提前上；环境不好，就拖一拖。”

他指出，美国纳斯达克和香港市场都是未来公司上市地的备选，若国内上市条件放宽，A股市场亦可以考虑。

在此轮融资前，拍拍贷获得两轮共计约7,500万美元的融资，投资人包括红杉资本、光速安振中国创业投资基金等。此次C轮融资，红杉资本和光速安振都参与了跟投。

此次领投的君联资本是联想控股旗下风投机构，而海纳亚洲是美国海纳国际集团在上海的全资子公司。