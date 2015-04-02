中国金融：网贷公司拍拍贷完成C轮融资，获君联、红杉等近亿美元注资

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透上海4月2日 - 中国知名网贷公司--拍拍贷周四宣布完成C轮融资，获得君联资本和海纳亚洲领投、红杉资本等跟投的风险投资团队近1亿美元的注资。这是中国P2P网贷行业兴起以来首家获得C轮融资的平台。
拍拍贷首席执行官（CEO）张俊指出，此次融资后，拍拍贷将继续投资于风控系统和征信体系建设。随着客户规模迅速扩大，预计今年底公司将会达到盈亏平衡点，之后转入盈利期，不过短期拍拍贷不会主动追求盈利规模。
“目前公司主要精力集中在业务上，上市还未到时候。”他在新闻会上表示，“市场环境好，就提前上；环境不好，就拖一拖。”
他指出，美国纳斯达克和香港市场都是未来公司上市地的备选，若国内上市条件放宽，A股市场亦可以考虑。
在此轮融资前，拍拍贷获得两轮共计约7,500万美元的融资，投资人包括红杉资本、光速安振中国创业投资基金等。此次C轮融资，红杉资本和光速安振都参与了跟投。
此次领投的君联资本是联想控股旗下风投机构，而海纳亚洲是美国海纳国际集团在上海的全资子公司。
近一年以来，国内多家P2P网贷公司宣布获得融资，例如人人贷获得挚信资本1.3亿美元融资、联想控股战略投资翼龙贷、新鸿基 和美国老虎基金先后注资点融网等。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元