中国汇市：人民币早盘持稳，缺乏指引短线料围绕6.2元窄幅震荡

路透上海4月2日 - 在连三日走升后，人民币兑美元即期 周四早盘基本持稳；而受国际美元回落带动，人民币中间价回升结束连四日跌势。交易员指出，由于市场缺乏指引，大行和客盘都在观望，短期汇价或在6.2元附近展开窄幅震荡。

他们表示，最近市场更多由客盘驱动，中间价指引作用有所下降，另外市场也难觅央行踪迹，人民币汇价可能维持区间震荡。

“中间价没有特别的方向性指引，现在大家都只是在平平头寸，没啥想法，暂时也没有进一步的动作，”一股份行交易员表示，“央行不作为，我们也只能走一步看一步。”

北京时间12:01，人民币兑美元即期报6.1977元，上日收报6.198元。今日人民币兑美元中间价 为6.1396元，上日中间价为6.1434元。

与此同时，香港离岸人民币 在四连升后亦停下脚步，波动相应收窄。

全球汇市方面，美元周四小幅下跌，由于更多迹象显示美国第一季经济明显放缓，这可能延缓美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始升息的决定，美元因而受到打击。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3190/6.324，上日尾盘为6.3245。

北京时间12:01，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2035/6.2041元，上一交易日尾盘报6.2036元。