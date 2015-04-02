中国汇市：人民币早盘持稳，缺乏指引短线料围绕6.2元窄幅震荡

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透上海4月2日 - 在连三日走升后，人民币兑美元即期 周四早盘基本持稳；而受国际美元回落带动，人民币中间价回升结束连四日跌势。交易员指出，由于市场缺乏指引，大行和客盘都在观望，短期汇价或在6.2元附近展开窄幅震荡。
他们表示，最近市场更多由客盘驱动，中间价指引作用有所下降，另外市场也难觅央行踪迹，人民币汇价可能维持区间震荡。
“中间价没有特别的方向性指引，现在大家都只是在平平头寸，没啥想法，暂时也没有进一步的动作，”一股份行交易员表示，“央行不作为，我们也只能走一步看一步。”
北京时间12:01，人民币兑美元即期报6.1977元，上日收报6.198元。今日人民币兑美元中间价 为6.1396元，上日中间价为6.1434元。
与此同时，香港离岸人民币 在四连升后亦停下脚步，波动相应收窄。
全球汇市方面，美元周四小幅下跌，由于更多迹象显示美国第一季经济明显放缓，这可能延缓美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始升息的决定，美元因而受到打击。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3190/6.324，上日尾盘为6.3245。
北京时间12:01，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2035/6.2041元，上一交易日尾盘报6.2036元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 李文科/张喜良)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元