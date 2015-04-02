《国际主要央行公开市场操作一览》--4月2日

路透上海4月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)向2006年来首次升息又迈进一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。FED在3月18日的政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一步提升了在未来数月升息的可能性，不过对经济复苏力度持谨慎态度。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

去年10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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4/1 隔夜逆回购 -316.23 0.05%

3/31 隔夜逆回购 -2,022.35 0.05%

3/30 隔夜逆回购 -295.22 0.05%

3/30 七天逆回购 -1,012.55 0.10%

3/27 三天逆回购 -696.38 0.05%

3/26 隔夜逆回购 -808.66 0.05%

《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦暗示，联储可能在今年晚些时候开始升息，甚至可能先于通胀和薪资恢复稳健的时间，但强调恢复正常利率水准将是一个逐步的过程。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/31 七天期反向交易 1,035.872 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行管委会成员马库赫称，有迹象表明欧洲央行的量化宽松(QE)政策和央行的其他措施开始产生作用。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 201,700

上周三 196,870

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当期变化 +4,830

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行表示，将在4月进行的首个购债操作中增加对短期日债的购买量。日本央行将在4月首个购债操作中买入3,750亿日圆的一年期到三年期日本公债。央行还将在4月的首个购债行动中增加对三年期到五年期公债的购买量，从3,500亿日圆提高到3,750亿日圆。超过25年期日本公债的购买量维持在1,400亿日圆。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行4,657.50亿台币存单。与当日存单到期金额4,654.50亿台币相当，存单发行余额增3亿台币。

--台湾央行周二公布，共发行1,874.5亿台币存单。与当日存单到期金额1,874.5亿台币相当，存单发行余额并无增减。

--台湾央行周一公布，共发行6,784.8亿台币存单。与当日存单到期金额亿6,789.8台币相较，存单发行余额减5亿台币。 (完)