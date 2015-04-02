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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月2日

伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           333,550            +1,425
    锡             9,915               -15
    铅           232,425              -475
    锌           510,950              +325
    铝         3,938,025            +2,750
    镍           431,790            -1,260
    铝合金        25,860              持平
    NASAA         69,220              -360
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据     库存分布         品种     库存数据      库存分布
 种                                                        
 铜   <MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-G  铅       MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GR
      >            RD>                                     D>
 铝   <MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-G  锡       MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GR
      >            RD>                                     D>
 锌   <MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-G  铝合金   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GR
      >            RD>                                     D>
 镍   <MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-G  NASAA    MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GR
      >            RD>                                     D>
 
 (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)

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