表格：LME金属库存最新变化--4月2日

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 333,550 +1,425 锡 9,915 -15 铅 232,425 -475 锌 510,950 +325 铝 3,938,025 +2,750 镍 431,790 -1,260 铝合金 25,860 持平 NASAA 69,220 -360 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 <MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-G 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GR > RD> D> 铝 <MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-G 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GR > RD> D> 锌 <MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-G 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GR > RD> D> 镍 <MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-G NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GR > RD> D> (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)