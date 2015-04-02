香港个股：协鑫新能源与南京招行战略合作，获高至80亿元意向融资服务

路透香港4月2日 - 中国保利协鑫 旗下太阳能发电企业--协鑫新能源 周四宣布，与招商银行 南京分行签订战略合作协议，包括提供高至80亿元人民币的意向融资服务，以及将来协助公司探求设立包括并购在内产业基金的可能性等。

协鑫新能源的声明称，根据战略合作协议，南京招商银行，将在合作期内向公司及子公司提供以投行、租赁、银行贷款等，总额度不超过80亿元的意向融资服务。南京招商银行并将优先提供结算服务、融资需求、理财收益等各项业务支持。

此外，根据本战略合作协议，协鑫新能源将在市场同等条件下优先选择南京招商银行作为项目收益票据、资产支持票据、并购债、中票短融等主要承销银行。

战略合作协议为期两年，届时双方可商定并选择签订延续合作的协议。

另外，未来在符合国家及本行信贷政策前提下，南京招商银行亦将充分利用自身管道及资源，以各专案为基础，作为基金托管人和资金监管方，帮助协鑫新能源探求设立包括并购在内的产业基金之可能性。

协鑫新能源主要从事投资及营运光伏发电站项目以及提供能源储存、能源效率、智能微电网及能源配送解决方案，亦从事印刷线路板产销。

该股早盘收高约1%，报0.97港元，过去一个月累积升24%。（完）

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