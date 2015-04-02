英国数据：3月建筑业PMI跌至57.8，但行业信心升至九年高位

Markit称，整个建筑业增长均放缓，土木工程领域放缓速度最快。

有更多的迹象显示，企业在5月7日的大选前推迟支出决定，就业人数也创2013年12月以来的最低增速。

Markit还说，可用分包商数量再度锐减，这使分包商收费创下1997年开始该调查以来的最大升幅，此外材料供应也存在短缺，这推高了建筑成本。