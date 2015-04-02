英国数据：3月建筑业PMI跌至57.8，但行业信心升至九年高位

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
Markit称，整个建筑业增长均放缓，土木工程领域放缓速度最快。
有更多的迹象显示，企业在5月7日的大选前推迟支出决定，就业人数也创2013年12月以来的最低增速。
Markit还说，可用分包商数量再度锐减，这使分包商收费创下1997年开始该调查以来的最大升幅，此外材料供应也存在短缺，这推高了建筑成本。
展望未来，建筑公司表示，他们对未来12个月的信心是2006年2月以来最高的。(完) (编译 蔡美珍/汪红英；审校 王洋/张明钧)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)