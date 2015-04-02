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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 16:47 BJT

英国数据：3月建筑业PMI跌至57.8，但行业信心升至九年高位

Markit称，整个建筑业增长均放缓，土木工程领域放缓速度最快。

有更多的迹象显示，企业在5月7日的大选前推迟支出决定，就业人数也创2013年12月以来的最低增速。

Markit还说，可用分包商数量再度锐减，这使分包商收费创下1997年开始该调查以来的最大升幅，此外材料供应也存在短缺，这推高了建筑成本。

展望未来，建筑公司表示，他们对未来12个月的信心是2006年2月以来最高的。(完) (编译 蔡美珍/汪红英；审校 王洋/张明钧)

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